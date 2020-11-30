Доллар и евро уверенно растут на Московской бирже в понедельник вечером, рубль активно снижается к бивалютной корзине на фоне дешевеющей нефти.

Курс доллара составил 76,49 руб. в 19:00, что на 64,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 91,52 рубля, подорожав на 78,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 70,66 копейки - до 83,26 рубля, передает "Интерфакс".

Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне дешевеющей нефти. Но уже 1 декабря состоится конференция стран ОПЕК+. Участникам предстоит решить, нужно ли следовать плану увеличения добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки с января 2021 года или лучше отложить его реализацию.

ОПЕК на заседании в понедельник обсуждает продление ограничений по добыче нефти на первый квартал 2021 года, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на слова делегатов. Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане в интервью иранскому журналисту Резе Занди заявил, что слышал о намерении ОАЭ "предложить снижение добычи на 7,2 млн баррелей в сутки на первые три месяца 2021 года, а не на текущие объемы в 7,7 млн баррелей в сутки".

Как сообщали источники "Интерфакса", базовый вариант обсуждения - продление действующих квот на первый квартал 2021 года, при этом обсуждается несколько вариантов сроков и темпов наращивания, в том числе в первом квартале.

Настроения на глобальных рынках остаются нестабильными на фоне продолжающегося роста заболеваемости коронавирусом в различных регионах мира. А определенный оптимизм инвесторов обусловлен надеждами на скорое появление действенных вакцин от COVID-19.

Американская компания Moderna Inc. сообщила, что в понедельник направит запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) и Европейское агентство лекарственных средств (EMA) для получения разрешения на использование разработанной ею вакцины от COVID-19.

Заседание комитета FDA по вакцинам для оценки безопасности и эффективности вакцины, вероятно, состоится 17 декабря. Как говорится в документе, компания ожидает, что распространение вакцины по всей территории США начнется "вскоре после получения разрешения на экстренное использование".

Число выявленных заражений COVID-19 в мире на 8:00 понедельника по московскому времени достигло 62 735 160, увеличившись за минувшие сутки на 518 393, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. В пятерку стран с 2 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия, Бразилия, Россия и Франция. США остаются лидером по числу заразившихся и скончавшихся (13,4 млн человек и 267 тыс. человек соответственно).

Некоторые страны начали смягчать введенные ранее ограничения. Так, во Франции в субботу открылись магазины, торгующие предметами не первой необходимости, сообщило агентство Associated Press. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что пик второй волны пандемии COVID-19 в стране пройден, а улучшающиеся показатели позволяют поэтапно смягчать режим ограничений. При этом с 15 декабря по всей Франции будет действовать комендантский час с 21:00 до 7:00.

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сказал на прошлой неделе, что эпидемиологическая ситуация в стране в связи с коронавирусом улучшилась, но остается очень сложной, вирус интенсивно распространяется, больницы испытывают большую нагрузку. Премьер-министр сообщил о мерах, которые в этот день распорядился ввести с 1 декабря комитет по согласованию (в него входят руководители федеральных и региональных властей). Так, при соблюдении строгих санитарных правил откроются магазины непродовольственных товаров. Будет разрешено открытие бассейнов и музеев также при соблюдении соответствующих протоколов.

Улучшению настроений инвесторов в конце прошлой недели способствовали заявления президента США Дональда Трампа о том, что он признает победу кандидата от демократов Джо Байдена на президентских выборах, если коллегия выборщиков проголосует за него.

При этом Трамп в очередной раз заявил, что в ходе выборов президента США были многочисленные эпизоды мошенничества, но не привел доказательств своих слов. Члены коллегии выборщиков встречаются 14 декабря, чтобы окончательно утвердить итоги голосования.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК+. Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 по московскому времени в понедельник снизилась на 1,18% - до $47,61 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустилась на 0,88% - до $45,13 за баррель.

По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Байдену.