Объем государственного долга России по итогам 2020 года составит 20,4 трлн рублей (19,1% ВВП), в 2021 году - 23,55 трлн рублей (20,4% ВВП), в 2022 году - 25,88 трлн рублей (20,8% ВВП), в 2023 году - 28,4 трлн рублей (21,4% ВВП). Об этом говорится в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов".

В документе отмечается, что объем внутреннего госдолга РФ по итогам 2020 года составит 15,49 трлн рублей, в 2021 году - 18,32 трлн рублей, в 2022 году - 20,52 трлн рублей, в 2023 году - 22,95 трлн рублей.

При этом объем внешнего госдолга РФ по итогам 2020 года составит 4,91 трлн рублей, в 2021 году - 5,24 трлн рублей, в 2022 году - 5,36 трлн рублей, в 2023 году - 5,46 трлн рублей.

Ранее Минфин планировал увеличить объем государственного долга РФ в 2021-2022 годах до уровня 20% ВВП. До начала кризиса, вызванного распространением коронавируса, уровень госдолга немногим превышал 12% ВВП, отмечает ТАСС.

Доходы бюджета от дивидендов госкомпаний в 2020 году составят 639,5 млрд рублей, в 2021 году - 442,1 млрд рублей, в 2022 году - 754,3 млрд рублей, в 2023 году - 913 млрд рублей.

При этом сумма ненефтегазовых доходов в 2020 году ожидается в объеме 12,73 трлн рублей, в 2021 году - 12,78 трлн рублей, в 2022 году - 13,75 трлн рублей, в 2023 году - 14,77 трлн рублей.

Отмечается, что в рассматриваемом периоде вырастет вклад в ненефтегазовые доходы поступлений дивидендов от компаний с госучастием. Согласно документу, в прогнозе учтен переход к единому подходу по определению дивидендной политики компаний - направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов сообщал, что бюджет РФ получит 650 млрд рублей доходов от дивидендов в 2020 году и 442 млрд рублей в 2021 году. По его словам, Минфин в 2021 году будет исходить из нормы дивидендных выплат в 50% прибыли, но размер может быть уменьшен из-за ухудшения финансовых показателей компаний.

Доходы бюджета в 2021-2023 годах от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для металлургов и производителей удобрений составят 160,62 млрд рублей.

Так, в 2021 году поступления в бюджет России за счет роста НДПИ на металлы и удобрения достигнут 52,8 млрд рублей, в 2022 году - 53,5 млрд рублей, в 2023 году - 54,3 млрд рублей.

Госдума 30 сентября приняла в третьем чтении закон о повышении НДПИ для металлургов и производителей удобрений, который предполагает повышение с 1 января 2021 года налога в 3,5 раза. При этом увеличение НДПИ не коснется новых проектов металлургов и химиков в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений.

Речь идет о применении "рентного коэффициента" к ставке налога на добычу калийных солей, апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд, природных солей и чистого хлористого натрия, бокситов, нефелинов, горнорудного неметаллического сырья, кондиционных руд цветных металлов, а также железной руды.

Правительство объясняет повышение ставки НДПИ для металлургов и химиков необходимостью привлечь дополнительные средства в бюджет РФ на реализацию антикризисных мер и борьбу с коронавирусом. Это позволит пополнить госбюджет на сумму порядка 56 млрд рублей в год, отмечал ранее глава Минфина Антон Силуанов. Министр также сообщал, что сейчас сектор многокомпонентных руд характеризуется одним из самых низких объемов налоговых изъятий.