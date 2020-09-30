Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин В 2022 году на деятельность президента будет потрачено 26 млрд 963 млн рублей, в 2023 году - 27 млрд 410 млн рублей. В нынешнем, 2020 году, объем расходов прогнозируется больше всего - на уровне 29 млрд 750 млн рубле

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство России потратит из бюджета в 2021 году 27 млрд 477 млн рублей на функционирование президента страны. Об этом говорится в материалах к проекту закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", опубликованному на сайте Госдумы.

В 2022 году на деятельность президента будет потрачено 26 млрд 963 млн рублей, в 2023 году - 27 млрд 410 млн рублей. В нынешнем, 2020 году, объем расходов прогнозируется больше всего - на уровне 29 млрд 750 млн рублей, сообщает "МБХ медиа".

На функционирование правительства страны, администраций глав регионов и местных администраций на 2021, 2022 и 2023 годы потратят соответственно 10 млрд 308 млн рублей, 10 млрд 413 млн рублей и 10 млрд 722 млн рублей. За 2020 год по этому направлению было потрачено 9 млрд 538 млн рублей.

Напомним, в начале августа Минфин РФ предложил в 2021 году увеличить расходы на деятельность президента и его администрации. Об этом говорилось в "Методике расчета предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности".

Как сообщал ТАСС, из бюджета предлагалось дополнительно выделить в 2021 году 88,78 млн рублей, в 2022 году - уменьшить ассигнования на 191,4 млн рублей, а в 2023 году - вновь увеличить на 218,85 млн рублей.

Кроме того, согласно документу, предлагается выделить в 2023 году Центральной избирательной комиссии (ЦИК) около 22 млрд рублей на подготовку к новым выборам президента. В 2023 году расходы на деятельность ЦИК по сравнению с ранее запланированными могут возрасти в 5,5 раза - до 23,86 млрд рублей.

Согласно методике, расходы на деятельность председателя правительства РФ, его заместителей и аппарата правительства в 2021-2023 годах могут сократиться. В 2021 году расходы могут снизиться на 191 млн рублей - до 7,28 млрд рублей, в 2022 году - на 374 млн рублей - до 7,3 млрд рублей, в 2023 году - на 131 млн рублей, до 7,6 млрд рублей.