"Газпром", уже заплативший польской нефтегазовой компании PGNiG 100 миллиардов рублей по решению Стокгольмского арбитража, продолжает судиться с ней в апелляционном порядке, передает ТАСС со ссылкой на главу финансово-экономического департамента корпорации Александра Иванникова.

Как сказано в отчетности российской компании за первое полугодие 2020 года, апелляции направили в компетентный суд Польши 24 августа.

"24 августа 2020 года ПАО "Газпром" были поданы апелляционные жалобы в компетентный суд Польши на определения антимонопольного органа Польши <...> об ограничении доступа ПАО "Газпром" к доказательствам, собранным в ходе расследования в отношении предполагаемой концентрации ПАО "Газпром" и иностранных инвесторов в ходе реализации проекта "Северный поток - 2", - сообщается в отчетности.

Напомним, весной прошлого года Польский комитет конкуренции и защиты прав потребителей (UOKiK) обвинил "Газпром" и пять партнеров компании по проекту "Северный поток - 2" (OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie) в нарушении антимонопольного законодательства республики из-за финансирования строительства газопровода.

Глава UOKiK Томаш Хрустны сообщил, что "Газпром" намеренно не передавал запрашиваемую информацию, чтобы помешать антимонопольному расследованию. В начале этого года UOKiK обратился и в "Газпром" с просьбой предоставить новые сведения в рамках разбирательства, а российская компания в ответ попросила обосновать такой запрос.

В итоге польский регулятор решил оштрафовать "Газпром" на 50 миллионов евро из-за отказа сотрудничать. Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством республики по такому делу.

В "Газпроме" тогда отметили, что запрошенная UOKiK информация "не имела никакой связи" с предметом антимонопольного расследования.