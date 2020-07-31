Банки хотят получить право списывать деньги со "спящих счетов"

Moscow-Live.ru / Николай Будишевский По мнению авторов инициативы, это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам - предотвратить мошенничества со "спящими счетами"

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Банки хотят получить право списывать комиссии и кредитные платежи со счетов клиентов, данные которых не удается обновить. По мнению авторов инициативы, это позволит клиентам избежать штрафов и неустоек, если они вовремя не сообщили о замене паспорта, а банкам - предотвратить мошенничества со "спящими счетами". Как пишут "Известия", чаще всего в рамках "регуляторной гильотины" поступают предложения, касающиеся именно "антиотмывочного" законодательства.

В Абсолют Банке предложили законодательно позволить кредитным организациям списание средств за ведение счета и платежей по кредитам, даже если у банков не получается выйти на связь с клиентом и обновить сведения о нем. Такие предложения готовят в рамках совершенствования нормативно-правовой базы по регулированию финансового рынка. Сейчас банки не вправе списывать деньги со счетов, по которым более года не обновлялись идентификационные данные, и должны связываться с клиентом. Сейчас же банки хотят получить право списывать деньги за обслуживание счета или в пользу кредита в том случае, если у клиента поменялись идентификационные данные, но он не сообщил об этом в течение года и не отвечал на звонки кредитной организации.

В ЮниКредит Банке инициативу считают разумной: не имея формальной возможности списывать текущие платежи, банк вынужден формировать просрочку, хотя все основания и поручения на списания от клиента у него имеются. Это создает неудобства как для кредитной организации, так и для клиента, поскольку на имеющуюся у него задолженность начисляются штрафные проценты. В РСХБ и Росбанке также поддержали инициативу.

В Промсвязьбанке заявили, что количество счетов, которые невозможно закрыть из-за остатка средств, постоянно увеличивается, и банкам приходится обслуживать их себе в убыток. Средства же, полученные от комиссии за обслуживание, банки могли бы направлять в том числе на актуализацию данных через автоматизированные запросы клиентам и в госорганы. Кроме того, ЦБ ранее подчеркивал риски использования "спящих счетов" для проведения сомнительных операций, и возможность взимания комиссий с "брошенных счетов" при их последующем закрытии может рассматриваться как профилактическая мера. Такие операции не несут риска отмывания средств, но позволяют банку вернуть деньги за уже оказанные услуги.

В ЦБ пока не получали инициативу о списании денег со счетов клиентов, уточнив, что большая часть инициатив по отмене или актуализации законодательных норм так или иначе касается "антиотмывочного" законодательства. В Банке России и в Росфинмониторинге заверили, что находятся в постоянном диалоге с профессиональным сообществом, в том числе по вопросам "антиотмывочного" законодательства.

Кроме того, банки, поддерживающие инициативу, предлагают законодательно ограничить количество предоставляемых в Росфинмониторинг сведений о клиентах, так как сейчас список в указании ЦБ значительно шире, чем в самом "антиотмывочном" законе. Также необходимо увеличить сумму сделок с недвижимостью и других операций, которые подлежат обязательному контролю: базовая сумма по ним не менялась с 2001 года и составляет 600 тысяч рублей.

Кроме того, кредитные организации следует наделить правом отказывать в реализации исполнительных документов, поскольку проверить некоторые документы, имеющие силу исполнительного листа (например, решения комиссий по трудовым спорам), практически невозможно. В Росфинмониторинге и ЦБ подтвердили подготовку соответствующих законодательных инициатив.