Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о создании новых особых экономических зон (ОЭЗ) в Московской и Владимирской областях. По словам замглавы министерства Сергея Галкина, уже на первом этапе они позволят привлечь в регионы более 12 млрд рублей инвестиций и создать более тысячи рабочих мест.

В Подмосковье в городском округе Домодедово появится ОЭЗ "Максимиха", где планируется реализовать инвестиционные проекты в области пищевой и обрабатывающей промышленности, а также построить терминально-логистический центр. "К 2029 году на территории ОЭЗ создадут не менее 530 рабочих мест, прогнозируемый объем инвестиций - около 10 млрд рублей", - говорится на сайте правительства.

В Ковровском районе Владимирской области создадут особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Доброград-1". На ее территории планируется разместить предприятия по изготовлению мебели, текстиля и пенополиуретана, а также завод среднего машиностроения. Ожидается, что запуск ОЭЗ поможет создать более 500 рабочих мест и привлечет в регион около 2,6 млрд рублей инвестиций.

В пресс-службе Минэкономразвития ТАСС сообщили, что транспортно-логистический хаб и производственно-распределительный центр, создание которых планируется в Подмосковье в рамках ОЭЗ, обеспечат около 5% от общего грузооборота московского железнодорожного узла.

Отдача от реализации инвестиционных проектов к 2030 году, как ожидается, составит около 1,3 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. Московская область является лидером в России по числу ОЭЗ - в регионе их станет пять. Власти Московской области рассчитывают, что новая экономическая зона в перспективе даст 5 тысяч рабочих мест.

"В результате продукция наших предприятий появится на полках в Сибири и на Дальнем Востоке. А дальше пойдет на экспорт - в Китай, Среднюю Азию и в Европу", - заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Налоговая отдача от реализации проектов во Владимирской области к 2030 году составит 5,3 млрд рублей налоговых и таможенных платежей. В Ковровском районе за счет средств частного инвестора строится новый город. По словам губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, ожидаемый макроэкономический эффект от развития территории до 2032 года выразится в создании свыше 10 тысяч новых рабочих мест и привлечении частных инвестиций в объеме не менее 73 млрд рублей.

Для Владимирской области это первый проект развития ОЭЗ. Сипягин подал заявку на создание зоны "Доброград-1" в Минэкономразвития в конце 2018 года.

Особые экономические зоны создаются для развития обрабатывающей промышленности, высокотехнологичных отраслей экономики, туризма и портовой инфраструктуры. В ОЭЗ действуют налоговые льготы и таможенные преференции, сниженные арендные платежи. Резиденты ОЭЗ могут рассчитывать на минимизацию административных барьеров, консультации со стороны управляющих компаний при реализации инвестпроектов.

По состоянию на 1 января 2019 года на территориях 23 субъектов РФ действовало 27 особых экономических зон. В 2016 году президент России Владимир Путин поручил закрыть десять неэффективных экономических зон. В Кремле пояснили, что институт ОЭЗ оказался дорогим и неэффективным. Счетная палата неоднократно констатировала, что создание ОЭЗ не принесло ожидаемого эффекта.

В апрельском отчете ведомства, о котором писал РБК, говорилось, что деятельность особых экономических зон, территорий опережающего развития, свободного порта Владивосток и инновационного центра "Сколково" не оказывает прорывного влияния на экономику России, при этом дать полноценную оценку их эффективности сложно.

По данным Счетной палаты, с 2014 года ОЭЗ израсходовали 157 млрд рублей из бюджетов разных уровней, но опережающие результаты за это время показали лишь единицы. Больше половины (59%) рабочих мест в 26 зонах к началу 2019 года пришлось на четыре ОЭЗ - "Алабуга", "Технополис", "Липецк" и "Дубна". Эти же зоны, а также ОЭЗ "Санкт-Петербург" дают основной объем выручки.