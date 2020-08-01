Pixabay.com Президент США Дональд Трамп в свете торговой войны с Китаем пригрозил уже 1 августа подписать указ о запрете популярного китайского сервиса TikTok в Соединенных Штатах "по соображениям национальной безопасности"

Pixabay.com

Президент США Дональд Трамп в свете торговой войны с Китаем пригрозил уже 1 августа подписать указ о запрете популярного китайского сервиса TikTok в Соединенных Штатах "по соображениям национальной безопасности". В администрации США считают, что приложение может делиться данными своих американских пользователей с правительством Китая.

Трамп заявил, что имеет право заблокировать TikTok согласно Международному закону о чрезвычайных экономических полномочиях. Министр финансов США Стив Мнучин заявил ранее на этой неделе, что правительственный комитет по иностранным инвестициям, межведомственная группа, возглавляемая Минфином, будет изучать TikTok.

Работа комитета заключается в том, чтобы контролировать иностранные инвестиции и оценивать их на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности, передает "Голос Америки". Это может заставить компании отказаться от сделок или вводить другие меры, необходимые для защиты национальной безопасности.

Компания-разработчик TikTok ByteDance заявила, что не передает данные о своих пользователях правительству Китая, и хранит данные только в США и Сингапуре. TikTok также недавно наняла бывшего руководителя Disney Кевина Майера на пост генерального директора в попытке отдалиться от Пекина.

Компания распространила в своем Twitter обращение генерального менеджера TikTok в США Ванессы Паппас к американским пользователям. Она поблагодарила за поддержку и заверила, что компания никуда не уходит. Паппас также отметила, что в компании трудятся 1500 американцев, и еще 10 тысяч человек будут трудоустроены в течение трех лет.

По данным источников Reuters, ByteDance согласна на полный отказ от доли в американском подразделении TikTok, чтобы избежать блокировки приложения в США. Раньше компания надеялась на сохранение небольшой доли. Ожидается, что новым владельцем американского подразделения станет корпорация Microsoft, которая и будет отвечать за защиту данных пользователей соцсети в США.

О том, что Microsoft ведет такие переговоры, ранее написали The New York Times и Bloomberg.

Ряд инвесторов ByteDance, а также сторонние компании и инвестфонды предлагали за TikTok 50 млрд долларов, что составляет 50 прогнозных годовых выручек этого года, отмечает The Bell. Трамп же, объявляя возможную блокировку китайского сервиса, дал понять, что не поддерживает приобретение TikTok какой-либо американской компанией.

TikTok стал первым китайским приложением, завоевавшим всемирную полярность: сейчас у него больше 800 млн пользователей. Сервис, позволяющий выкладывать короткие видео с наложенной на него музыкой, особенно полюбился подросткам. В июне NYT писала, что именно юные пользователи TikTok могли стать причиной низкой явки на предвыборный митинг Трампа в Талсе (Оклахома), который стал первым массовым мероприятием с участием президента США с начала пандемии коронавируса.

На встречу тогда поступило более миллиона заявок, но реальная явка оказалась низкой. При вместимости арены в 19,2 тысячи человек митинг собрал всего 6,2 тысячи. По данным NYT, подростки из TikTok и фанаты популярного музыкального жанра K-pop заявили, что в шутку зарезервировали сотни тысяч билетов на мероприятие, не собираясь его посещать. Видеозаписи с инструкцией, как это сделать, собрали миллионы просмотров.

В конце июля сотрудникам избирательного штаба конкурента Трампа на выборах Джо Байдена рекомендовали не использовать TikTok на служебных и личных мобильных устройствах. Национальный комитет Демократической партии США рекомендовал всем членам партии, ведущим кампанию по избранию на выборные должности, принимать особые меры предосторожности при пользовании этим приложением.