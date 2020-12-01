Deborah Martorell / Twitter Платформа расположенного в Пуэрто-Рико радиотелескопа Аресибо обрушилась на отражатель, что привело к полному разрушению телескопа. Об этом в сообщила в своем микроблоге в Twitter сотрудник Американского метеорологического общества Дебора Марторелл

Deborah Martorell / Twitter

Платформа расположенного в Пуэрто-Рико радиотелескопа Аресибо обрушилась на отражатель, что привело к полному разрушению телескопа. Об этом в сообщила в своем микроблоге в Twitter сотрудник Американского метеорологического общества Дебора Марторелл.

"Друзья, с глубоким сожалением сообщаю вам, что только что рухнула платформа обсерватории Аресибо", - написала она, прикрепив к следующей записи вчерашний и свежий снимок Аресибо.

Обрушение произошло всего через несколько дней после того, как Национальный научный фонд США принял решение вывести телескоп из эксплуатации и демонтировать его. Причиной этого решения стало аварийное состояние 57-летнего радиотелескопа. В августе этого года оборвался один из вспомогательных тросов, удерживающих в воздухе 900-тонную платформу. Он обрушился на нижнюю часть телескопа и нанес ущерб на миллионы долларов. В ноябре оторвался и один из основных тросов. В итоге специалисты пришли к выводу, что попытки отремонтировать конструкцию грозят рабочим и могут привести к ее обрушению. Предполагалось, что специалисты вновь оценят состояние антенны, чтобы составить план контролируемого сноса телескопа, но делать это им не придется. Как уточняет N+1, сотрудники обсерватории не пострадали при обрушении платформы.

Ayer fue la ûltima vez que visite esta belleza de lugar. Lamentablemente agonizaba. Aquí imágenes de ayer y hoy. pic.twitter.com/jWuAwtUc1s— Deborah Martorell (@DeborahTiempo) December 1, 2020

Радиотелескоп Аресибо состоял из сферической антенны диаметром 305 метров, расположенной в карстовой воронке, и 900-тонной подвижной платформы с облучателем, подвешенной на высоте 137 метров над антенной при помощи 18 металлических тросов, соединенных с тремя башнями из бетона. За более чем 50 лет работы радиотелескоп Аресибо внес большой вклад в науку. Так, с его помощью был открыт пульсар PSR B1257+12, вокруг которого обращаются первые известные экзопланеты. Также телескоп регистрировал быстрые радиовсплески, а в 1974 году с него был послан радиосигнал к шаровому звездному скоплению M13.

За время своего существования радиотелескоп Аресибо также не раз становился местом съемок сериалов и кино. В частности, там снимались финальные эпизоды фильма "Золотой глаз" (один из фильмов про суперагента Джеймса Бонда, в котором роль британского шпиона исполнил Пирс Броснан).