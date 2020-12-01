Individuum Российское издательство Individuum выпустило книгу британского экономиста Дэниела Сасскинда "Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться"

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Российское издательство Individuum выпустило книгу британского экономиста Дэниела Сасскинда "Будущее без работы. Технологии, автоматизация и стоит ли их бояться". Особенность этого издания заключается в том, что перевод книги, посвященной автоматизации труда, был официально выполнен при помощи "Яндекс.Переводчика". Подробности об этом эксперименте рассказал в Facebook главный редактор Individuum Феликс Сандалов.

"650 тысяч знаков книги Дэниела Сасскинда об автоматизации труда нам перевел "Яндекс.Переводчик" за сорок секунд - вряд ли можно придумать более эффектную косвенную демонстрацию тезисов автора, пишущего о том, как нас будут дополнять и замещать молчаливые кремниевые работники. Затем текст отредактировал Александр Дунаев, работавший над русскими изданиями Грэбера и Пикетти. Качество машинного перевода причем оказалось таким, что мы решили оставить фрагменты текста, выделенные в книге вертикальной чертой, без изменений, чтобы каждый мог убедиться, что возможности алгоритмов уже превосходят ожидания", - написал Сандалов.

В описании на сайте издательства уточняется, что изображение на обложке книги создала нейросеть "Яндекса" для генерации произведений современного искусства. Кроме того, один из отзывов на задней стороне обложки сгенерировал алгоритм GPT-3.

"Эта книга блестяще объединяет множество тем. То, что может показаться излишним пессимизмом, становится совершенно ясным, стоит только всмотреться в причины и следствия экономического упадка. Эта книга показывает, как скоро мир начнет жить по новым правилам", - гласит этот отзыв.

По мнению Сандалова, работу переводчиков книг в жанре нон-фикшн в ближайшие годы на себя возьмут нейросети, тогда как с художественной литературой придется подождать.

"Я считаю, что это - не про всю грядущую автоматизацию можно утверждать с такой уверенностью - безусловное благо. По Сасскинду, такое использование новых технологий можно считать образцовым примером дополняющего труда машин - ведь потребность в человеке не исчезнет, переводчик станет редактором машинного перевода, оставляя всю черную работу алгоритму (который, впрочем, с английским синтаксисом - слабым местом многих переводных книг - справляется просто блестяще). Это позволит выполнять ее быстрее и, в конечном итоге, зарабатывать за себя и за того парня (стоимость машинного перевода в 250 раз ниже услуг квалифицированного специалиста и мы уж точно не планируем урезать доходы компетентных людей), и больше заниматься художественной литературой, развивающей совершенно иные профессиональные качества. А с другой стороны, это выкинет с рынка бездарных бракоделов, неспособных переводить лучше, чем "Яндекс.Переводчик" - и, честно говоря, этому я могу только обрадоваться: есть много вариантов чем заняться, кроме порчи чужих книг", - отметил Сандалов, спрогнозировав серьезный передел рынка книжных и иных переводов.