Китайский космический аппарат "Чанъэ-5", запущенный 24 ноября и предназначенный для сбора лунного грунта и доставки образцов на Землю, 30 ноября совершил посадку на поверхность земного спутника. Об этом сообщает CGTN со ссылкой на Китайское национальное космическое управлении (CNSA).

Напомним, "Чанъэ-5" включает в себя четыре модуля: орбитальный, посадочный и возвращаемый модуль, а также капсулу для образцов грунта. После выхода на лунную орбиту модули отделились друг от друга (орбитальный модуль и капсула для образцов остались на орбите), а возвращаемый и спускаемый модуль, оснащенный камерами, научной аппаратурой, буром и манипулятором для взятия грунта, совершили посадку вблизи вулкана Пик Рюмкера, расположенного в Океане Бурь в северо-западной части видимой стороны Луны.

После взятия образцов общей массой около двух килограммов возвращаемый модуль взлетит с Луны, совершит стыковку с орбитальным модулем и поместит образцы в капсулу. Затем орбитальный модуль отправится в обратный путь - приблизившись к Земле, он сбросит капсулу, которая должна приземлиться на территории Внутренней Монголии. Ожидается, что капсула вернется на Землю 16-17 декабря.

В случае успешного завершения миссии Китай станет третьей страной после США и СССР, которой удалось доставить на Землю образцы лунного грунта. При этом в последний раз лунный грунт был доставлен на Землю в 1976 году.

В прошлом году свои посадочные модули на Луну отправили частная израильская компания SpaceIL и Индия. Оба аппарата потерпели крушение при посадке. Успех сопутствовал лишь китайскому аппарату "Чанъэ-4", который совершил посадку на обратной стороне Луны.