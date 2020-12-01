SGN / YouTube Около 300 жилых домов в Шотландии переведут с природного газа на экологически чистый водород

SGN / YouTube

Почти 300 жилых домов в шотландском округе Файф переведут с природного газа на водород, который будет использоваться для обогрева и приготовления пищи. Это первый в мире эксперимент такого рода, пишет газета The Gurdian. Инициатором эксперимента, получившего одобрение властей, выступила шотландская газовая компания SGN.

В рамках этого проекта, целью которого является изучение возможности отказа от природного газа, в домах будут установлены водородные бойлеры и кухонные плиты. Ожидается, что эксперимент продлится более четырех лет - участвующие в нем дома бесплатно переведут на водород к концу 2022 года, а к эксперименту, в случае успеха первой фазы, могут присоединиться еще до 1 тыс. домов.

При помощи такого масштабного эксперимента власти Великобритании хотят выяснить, насколько сильно можно уменьшить углеродный след за счет использования водорода, полученного из воды путем электролиза (электричество для этого будут вырабатывать ветряные электростанции). На финансирование проекта выделено 24 млн долларов, а еще 17 млн долларов потратят на проверку пригодности газовых труб для транспортировки водорода на большие расстояния, пишет TJ.

Экологически чистый водород является ключевым элементом плана британского правительства по отказу от ископаемых источников топлива. Предполагается, что такой водород может полностью заменить природный газ, но при его использовании в атмосферу не будут выбрасываться углекислый газ и другие соединения. Сейчас почти треть всех выбросов парниковых газов в Великобритании приходится на работающие на природном газе системы отопления, которыми оборудованы 85% домов в стране.

Напомним, что в Великобритании намерены добиться сокращения выбросов и в других сферах. Так, недавно правительство страны решило ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее.