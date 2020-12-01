Daria_Nipot / DepositPhotos Сервис видеоконференций Zoom отчитался о четырехкратном росте выручки второй квартал подряд

Daria_Nipot / DepositPhotos

Выручка сервиса видеоконференций Zoom в третьем квартале 2021 финансового года (закончился 31 октября 2020 года) составила 777,2 млн долларов, увеличившись более чем в 4,6 раза (на 367%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте компании.

Чистая прибыль компании за отчетный период составила 198,4 млн долларов, тогда как год назад Zoom заработал 2,2 млн долларов.

Как отмечает The Verge, сервис отчитался о более чем четырехкратном росте выручки второй квартал подряд. В Zoom прогнозируют, что выручка компании вырастет в той же степени и по итогам текущего квартала.

Напомним, из-за пандемии коронавируса популярность сервисов для видеозвонков существенно выросла. Так, аудитория Zoom с конца прошлого года увеличилась более чем в 20 раз. При этом рост числа пользователей обострил проблемы в защите Zoom, которые в компании пообещали решить. В начале мая сервис объявил о покупке блокчейн-стартапа Keybase, который занимается разработками в сфере сквозного шифрования. Тогда в Zoom объявили о намерении внедрить шифрование звонков, но уточнили, что оно будет доступно только платным пользователям.

В начале июня в компании снова заявили, что пользователям бесплатной версии функция шифрования будет недоступна. Это ограничение среди прочего объяснялось опасениями Zoom, что сервис начнут использовать для общения преступники, а ФБР и другие правоохранительные ведомства не могут получать данные о бесплатных звонках, совершаемых пользователями, которым, в отличие от подписчиков платной версии Zoom, не нужно подтверждать свою личность. Это решение компании подверглось критике - около 70 тыс. человек подписали петиции, призывая компанию предоставить сквозное шифрование всем пользователям. В итоге в Zoom пообещали внедрить шифрование для всех пользователей.

Сейчас все данные об аудитории компания не раскрывает. В свежем отчете указано, что количество платных корпоративных клиентов Zoom с более чем 10 сотрудниками составляет 433,7 тыс. по сравнению с 370,2 тыс. кварталом ранее. Примерно 1,3 тыс. из этих клиентов приносят Zoom свыше 100 тыс. долларов выручки за квартал.

Несмотря на эти и прогнозируемые успехи, в компании готовятся к скорому прекращению роста, который уже демонстрирует признаки замедления. Отток аудитории и сокращение выручки будут связаны с постепенным возвращением людей в офисы и учебные заведения и отказом от видеоконференций в пользу очных встреч и занятий.