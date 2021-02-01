НПО "Андроидная техника" разрабатывает роботов с искусственным интеллектом, которые смогут в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Блоки, которые разрабатываются уже сейчас, позволят роботу в интеллектуальном режиме взаимодействовать с космонавтами. Мы планируем, что первые такие решения появятся в 2023-начале 2024 года", - приводит сообщение ТАСС.

В организации добавили, что определенные блоки искусственного интеллекта планируется применить при создании робота для открытого космоса "Теледроид", который в первую очередь будет работать в копирующем режиме и только во вторую - в автономном, так как выполняемые им задачи должны быть подконтрольны человеку.

Ранее исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров рассказывал, что роботом "Теледроид" будут управлять не только с МКС, но и с Земли, а костюм-аватар усовершенствуют с учетом пожеланий космонавтов.

Напомним, именно в НПО "Андроидная техника" создали прославившегося космического робота Федора. Корабль "Союз МС-14" с Федором на борту был запущен на орбиту 22 августа 2019 года, но намеченная стыковка корабля с МКС не состоялась из-за проблем с усилителем системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС. В итоге экипажу станции пришлось перестыковать "Союз МС-13", чтобы освободить место для корабля с Федором.

Затем космонавтам с трудом удалось включить робота. За время пребывания на МКС он успел поработать "руками" с отверткой, ключами, состыковал электрические соединители, включал дрель без сверла и протирал руки полотенцем. После того, как Федор вернулся на Землю, в НПО "Андроидная техника" сообщили, что он больше не полетит на МКС , так как выполнил свою миссию. Сам робот заявил в Twitter, что выполнял на космической станции и секретные операции , о которых знает только глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.