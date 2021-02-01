Компания bluShift Aerospace испытала первую в мире ракету на биотопливе

bluShift Aerospace / YouTube

Американский космический стартап bluShift Aerospace осуществил первый испытательный запуск сверхлегкой ракеты-носителя Stardust 1.0, особенность которой заключается в том, что двигатель ракеты работает на твердом биотопливе.

Как пишет TechCrunch , bluShift с 2014 года разрабатывает технологию создания твердого ракетного биотоплива. За эти годы компания получала гранты NASA и Технологического института Мэна.

31 января компания провела первые испытания, в ходе которых одноступенчатая ракета-прототип смогла взлететь (двигатель включился с третьей попытки) и подняться на высоту 1,2 километра, после чего приземлилась при помощи парашюта в расчетной точке, сообщает Space.com . В компании назвали испытание полностью успешным.

Пока что компания далека от космических запусков. Прототип Stardust 1.0 в теории может выводить на суборбитальную высоту чуть больше 8 килограммов полезной нагрузки, но даже такая возможность представляет интерес для исследователей. В настоящее время bluShift Aerospace работает над прототипом Startdust 2.0 с большей грузоподъемностью. В будущем ракета Startdust 2.0 должна стать базой для проектируемой суборбитальной двухступенчатой ракеты Starless Rogue, а также трехступенчатой ракеты-носителя Red Dware, которая сможет выводить до 30 килограммов груза на низкую околоземную орбиту. Вывод на орбиту одного килограмма груза при помощи ракеты Red Dware ориентировочно обойдется заказчикам в 60 тыс. долларов. В перспективе компания рассчитывает стать космическим аналогом Uber, обеспечивая недорогие запуски микроспутников.

В bluShift отмечают, что фирменное ракетное биотопливо безвредно для окружающей среды, а также отличается дешевизной производства (в качестве сырья используются отходы с ферм). Роль окислителя в двигателях ракет bluShift играет смесь оксида азота и кислорода.