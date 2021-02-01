Комитет Госдумы по информационной политике подготовил поправки к закону "О рекламе", которые обязывают интернет-площадки, чья посещаемость в сутки превышает 100 тыс. пользователей ("Яндекс", Google, Mail.ru Group и другие), отдавать до 5% от рекламного времени или площадей под социальную рекламу.

Согласно документу, который планируется внеси в Госдуму весной, Минцифры выберет оператора социальной рекламы в интернете, который станет единым окном для организаций, желающих ее опубликовать. Отбор конкретных рекламных сообщений будет организован через конкурс. Оператор также получит от распространителей рекламы прогноз объемов размещаемой рекламы. В случае неисполнения требований владельцы рекламных сетей и распространители рекламы "могут подвергаться ограничению деятельности", пишет "Коммерсант" .

По данным источника издания, единым оператором социальной рекламы может стать Институт развития интернета (ИРИ), соучредителем которого является правительство РФ. В прошлом ИРИ подписал меморандум о социальной рекламе с Mail.ru Group, Rambler Group и "Яндексом". Гендиректор ИРИ Антон Ключкин сообщил, что площадки, предположительно, будут предоставлять оператору "определенный инструментарий", например доступ к рекламным кабинетам.

"Таким образом, он сможет наравне с другими игроками участвовать в аукционах по покупке рекламы", - рассказал Ключкин, уточнив, что на счету в личном кабинете будут виртуальные средства, которые рекламодатели заплатят площадкам на основе договоренностей по квотированию.

Ключкин добавил, что на первом этапе поправки затронут только крупные площадки, включая "Яндекс", Mail.ru Group, Rambler Group и Google. В свою очередь глава думского комитета по информполитике Александр Хиншейн отметил, что на электронные СМИ требования законопроекта, по его словам, распространять не планируется.

По словам исполнительного директора по медиа Rambler Group Андрея Цыпера, введение квот на социальную рекламу связано среди прочего с тем, что за время пандемии выросло число социально значимых проектов в интернете. В "Яндексе", Mail.ru Group и Google не ответили на запросы издания.

"Идея звучит как правильная, но по факту получится еще одно направление трат денег налогоплательщиков", - прокомментировал инициативу главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян, отметив, что сами интернет-площадки в результате введения квот могут потерять часть доходов от коммерческой рекламы.

По мнению участников рекламного рынка, новые требования вряд ли существенно повлияет на объем рынка, однако не исключено, что при введении жестких требований передавать под социальную рекламу премиальное пространство цены на коммерческое размещение рекламы в интернете могут вырасти.