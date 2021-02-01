Компания Boston Dynamics опубликовала на своем YouTube-канале свежее видео, посвященное талантам робота Spot, вышедшего на рынок в 2020 году.

В небольшом ролике показаны роботы, оснащенные манипулятором, напоминающим длинную шею с небольшой головой на конце. Ранее похожими манипуляторами оснащались прототипы Spot, но серийные роботы до сих пор выпускались без них. Наличие манипулятора существенно расширяет возможности робота: теперь Spot может собирать или передвигать предметы, включать и выключать свет, нажимать кнопки, открывать двери, исполнять роль садовника и даже рисовать мелом на асфальте.

Напомним, робот, изначально названный SpotMini, был представлен в июле 2016 года. Он был создан на базе предыдущей модели Spot и отличался более компактными размерами: его вес составлял всего лишь 25 килограммов, а время автономной работы - около полутора часов. Осенью 2017 года Boston Dynamics показала обновленную версию робота: он стал еще компактнее и получил декоративные защитные панели. В октябре 2018 года в Boston Dynamics научили робота танцевать.

В 2019 году Boston Dymamics начала ограниченные продажи Spot: роботов сдавали только в краткосрочный лизинг по программе "ранней адаптации". В прошлом году Boston Dynamics официально выпустила робота Spot на рынок. Его могут приобрести компании из разных стран за 74,5 тыс. долларов.

Spot может перемещаться практически везде, где и человек. Использовать его в компании предлагают среди прочего для мониторинга и сбора данных для составления трехмерных карт.