Xiaomi подала в суд на Минфин и Минобороны США из-за внесения китайской компании в санкционный список

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Китайский производитель смартфонов Xiaomi подал в суд иск к Минфину и Минобороны США с требованием исключить компанию из санкционного списка. Об этом сообщает CNBC .

Напомним, в середине января Минобороны США внесло Xiaomi в "черный список" в связи с предположительным сотрудничеством Xiaomi с китайскими военными. Также в список включили еще восемь китайских компаний. Внесение в список означает, что американским компаниям и инвесторам запрещено покупать доли в фирмах, внесенных в список Минобороны. Компании, которые уже владеют акциями Xiaomi и других внесенных в список фирм, должны избавиться от этих бумаг до 11 ноября 2021 года.

В иске Xiaomi, поданном в суд Округа Колумбия, говорится, что решение о санкциях в связи с подозрениями в связях с военными лишает компанию свободы и прав собственности без надлежащего юридического процесса и, таким образом, нарушает Пятую поправку к Конституции США. Также в Xiaomi отметили, что запрет на покупку инвесторами акций нанесет бизнесу компании непоправимый ущерб.

В китайской компании подчеркнули, что Xiaomi не принадлежит властям или армии КНР, не контролируется ими и не связана с ними иным образом.

Отметим, что под американскими санкциями находятся многие китайские компании, включая компанию Huawei, которая также занимается выпуском смартфонов. Из-за санкций США Huawei ранее лишилась возможности устанавливать сервисы Google на свои новые смартфоны, а затем власти США запретили компаниям, которые используют американское оборудование или софт, поставлять Huawei полупроводники для производства устройств.