karelnoppe / DepositPhotos Facebook и Twitter не получат отсрочку для переноса серверов с данными российских пользователей на территорию РФ

karelnoppe / DepositPhotos

Правительство отказалось дать иностранным компаниям отсрочку на перенос в Россию серверов, на которых хранятся данные российских пользователей. Об этом пишет РБК со ссылкой на утвержденный план восстановления российской экономики.

В проектах этого плана содержался пункт о такой отсрочке до 30 октября 2022 года. Такая мера была бы выгодна крупным сервисам, которые до сих пор не перенесли в РФ серверы с данными. Прежде всего речь идет о соцсети Facebook и сервисе микроблогов Twitter. Однако в итоговой версии плана говорится лишь об отсрочке переноса для серверов, на которых хранятся персональные данные граждан страны, и другой инфраструктуры, входящей в комплекс автоматизированной информационной системы обеспечения воздушных перевозок (АИС ОВП). Под этой формулировкой понимаются системы бронирования авиабилетов.

В пресс-службе правительства подтвердили факт корректировки этого пункта, но не пояснили, с чем связан отказ от введения отсрочки на перенос серверов для других компаний.

Напомним, поправки к закону "О персональных данных", которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу в сентябре 2015 года. Согласно требованиям закона, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ. Ранее Facebook и Twitter получили отсрочку для выполнения этого требования до начала 2020 года.

В январе этого года Роскомнадзор возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter в связи с тем, что они не предоставили в установленный срок информацию о выполнении требований о локализации данных российских пользователей. В середине февраля мировой суд Таганского района оштрафовал обе компании на 4 млн рублей. Facebook и Twitter должны были выплатить штраф в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. Компании также могли выплатить его частями или попросить об отсрочке. При этом представители Twitter попытались оспорить штраф, но потерпели неудачу. Решение суда в отношении этой компании вступило в силу 16 марта, а в отношении Facebook - 14 марта. Компании не выплатили штраф, и в их отношении было начато исполнительное производство.

Гендиректор Института исследований интернета Карен Казарян полагает, что Роскомнадзор может и дальше выписывать штрафы компаниям, но блокировка Facebook и Twitter по примеру соцсети LinkedIn в 2016 году потребует "политического решения".

"Вряд ли после истории с Telegram, которая показала, что заблокировать полностью сервис на территории России не получится, кто-то сейчас решится на такое", - отметил Казарян, добавив, что Facebook и Twitter вряд ли станут переносить данные, поскольку это может вызвать вопросы у американских властей.