Вечером 30 сентября компания Google провела презентацию нескольких новых устройств и продуктов, включая флагманский смартфон Google Pixel 5, обновленную ТВ-приставку Chromecast и "умную" колонку Nest Audio.

Google Pixel 5 и Pixel 4A 5G

Google Pixel 5 является новым флагманским смартфоном линейки Pixel, который стоит дешевле конкурентов от многих других компаний (699 долларов). Аппарат оснащен 6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2340*1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц. Смартфон работает на базе процессора среднего уровня Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой 5G и имеет 8 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Аккумулятор смартфона имеет емкость 4080 мАч и поддерживает быструю и беспроводную зарядку (для этого в металлической задней панели сделано небольшое отверстие). Корпус смартфона защищен от пыли и влаги по стандарту IP 68.

Фронтальная камера Pixel 5 имеет разрешение 8-Мп и размещается в круглом вырезе в верхнем углу дисплея. Она позволяет снимать автопортреты в "ночном режиме". Двойная основная камера состоит из 12,2-Мп основного модуля с оптической и электронной стабилизацией и 16-Мп сверхширокоугольного модуля.

Продажи Google Pixel 5 стартуют 15 октября. Смартфон будет доступен в зеленой и черной расцветках.

Что же касается представленного следом Google Pixel 4A 5G, то этот смартфон отличается от выпущенного в августе Pixel 4A не только поддержкой 5G. Аппарат получил 6,2-дюймовый OLED-дисплей против 5,8-дюймового у обычного 4A, а также чип Snapdragon 765G, как у Pixel 5, а не 730G, как у Pixel 4A, пишет TJ.

Google Pixel 4A 5G появится в продаже в ноябре в белой и черной расцветках и будет стоить 499 долларов.

Google TV и обновленная приставка Chromecast

Кроме смартфонов компания также представила новую версию операционной системы Android TV. Она получила название Google TV, а от прежней версии эта ОС отличается иным домашним экраном и поиском, в который интегрированы сторонние приложения. Например, при поиске фильмов на конкретную тему в одной подборке будут отображаться фильмы, доступные на разных стриминговых платформах. То же самое касается рекомендаций, пишет N+1.

Вместе с новой OC Google показала радикальной обновленную ТВ-приставку Chromecast. Подключаемое к телевизору через HDMI-разъем устройство поддерживает воспроизведение видео с разрешением 4K при 60 кадрах в секунду, а также стандарт Dolby Vision и сквозное пропускание аудиосигнала. Управлять Chromecast можно при помощи компактного пульта или голосовыми командами.

Стоимость Chromecast составляет 49 долларов, в США она доступна уже 30 сентября, а в Европе появится 15 октября.

Nest Audio

Наконец, на презентации компания продемонстрировала новую "умную" колонку Nest Audio. В Google подчеркнули, что устройство имеет улучшенное качество звучания и повышенную громкость по сравнению с колонкой Google Home. Nest Audio можно интегрировать с другими смарт-колонками, что позволяет при помощи голосовой команды включать музыку в нужной комнате. Кроме того, колонка позволяет управлять другими "умными" бытовыми приборами.

Nest Audio выйдет на рынок 5 октября. Стоимость устройства составит 99 долларов.