Российские власти могли бы запретить госкомпаниям размещать интернет-рекламу в сервисах, которые нарушают российское законодательство. С таким мнением выступил депутат Госдумы Антон Горелкин, пояснив, что потенциальная потеря доходов может заставить IT-компании выполнять требования законов. В частности, речь идет о локализации в России баз данных пользователей соцсети Facebook и сервиса микроблогов Twitter.

"Я считаю, что нам надо безусловно для нарушителей российского законодательства предусмотреть такую опцию и на начальном этапе ограничиться рекомендациями не размещать рекламу на площадках, таких IT-гигантов как Facebook и Twitter и других, кто не исполняет российские законы", - заявил Горелкин "Интерфаксу".

С точки зрения парламентария, такие рекомендации должно выпустить Минцифры. Следующим шагом для оказания давления на интернет-компании должны стать законодательные меры.

"Я ориентируюсь на статистические данные, которые были озвучены недавно в Петербурге на форуме. За 2018-й год госведомства и госкомпании потратили на цифровую рекламу 8 млрд рублей. Из них примерно половина ушла как раз международным IT-игрокам. Соответственно это неплохой рынок", - сообщил Горелкин.

По его словам, среди компаний, активно размещающих рекламу в Facebook, числится "Сбербанк". "Сбер активно промотируется в Facebook, это госкомпания в моем понимании, это компания с государственным участием", - подчеркнул депутат.

В то же время Горелкин выступил против предложения о замедлении трафика в отношении компаний, которые нарушают российские законы. По словам депутата, такая мера воздействия нанесет удар по пользователям. При этом в марте Горелкин предложил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минкомсвязи обязать российских интернет-провайдеров на время эпидемии коронавируса закрепить предоставление приоритета трафику отечественных онлайн-сервисов и зарубежных ресурсов, которые исполняют российское законодательство.

Напомним, ранее стало известно, что Facebook, Twitter и другие интернет-компании, которые пока не перенесли в Россию серверы с данными российских пользователей, не получат анонсированную ранее двухлетнюю отсрочку.