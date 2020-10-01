S7 Space Группа компаний S7, владеющая плавучим космодромом "Морской старт", оценивает затраты на возобновление запусков с него в 29 млрд рублей

S7 Space

Группа компаний S7, владеющая плавучим космодромом "Морской старт", оценивает затраты на возобновление запусков с него в 29 млрд рублей. Об этом сообщил источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

По его словам, 15 млрд рублей из этой суммы потребуется выделить на восстановление пусковой платформы и создание новой легкой ракеты для нее. Оставшиеся 14 млрд S7 уже потратила на покупку "Морского старта", его перевозку в Россию и решение других задач, связанных с проектом. Что же касается новой ракеты, то речь идет о носителе стартовой массой около 65 тонн и высотой примерно 30 метров. На первой ступени предлагается использовать двигатели РД-108А, которые сейчас применяются на второй ступени ракет "Союз".

Отметим, ранее вице-премьер Юрий Борисов заявил, что затраты на восстановление пускового комплекса "Морской старт" предварительно оценили примерно в 35 млрд рублей.

Напомним, комплекс "Морской старт" был создан для оказания услуг по запуску космических аппаратов различного назначения с мобильной стартовой платформы морского базирования на околоземные орбиты. Первый пуск с платформы был осуществлен в 1999 году, а всего к 2014 году с платформы было запущено 36 космических аппаратов. При этом три пуска были признаны неудачными.

S7 подписала контракт на покупку плавучего космодрома "Морской старт" с группой компаний Sea Launch (дочерняя структура РКК "Энергия") в сентябре 2016 года. Сделка на 150 млн долларов предусматривала покупку командного судна Sea Launch Commander, пусковой платформы Odissey и наземной инфраструктуры в Калифорнии. Также российская корпорация подписала с РКК "Энергия" соглашение о сотрудничестве, которое предусматривает совместную работу по возобновлению эксплуатации "Морского старта" и по созданию транспортной инфраструктуры в космосе.

В декабре 2019 года S7 Space получила разрешение американских властей на перебазирование стартовой платформы и командного судна плавучего космодрома на Дальний Восток. Весной 2020 года "Морской старт" был перебазирован: сборочно-командное судно прибыло в Приморье 17 марта и пришвартовалось у причала Славянского судоремонтного завода после прохождения таможенных и санитарных процедур, а пусковая платформа Odyssey прибыла в порт 30 марта.