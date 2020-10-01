Американская космическая компания SpaceX 1 октября планировала запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX, но запуск, который должен был стать 13-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink, отменили за 18 секунд до старта.

Ракету-носитель со спутниками планировалось запустить с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 16 часов 17 минут по московскому времени. Обратный отсчет был остановлен за 18 секунд из-за проблем с показаниями наземных датчиков. В связи с этим старт был отложен, а новую дату запуска в SpaceX назовут позднее. В прошлый раз эту миссию отменили за минуту с небольшим до старта из-за неблагоприятных метеоусловий.

Standing down from today's Starlink mission due to an out of family ground system sensor reading; will announce a new target launch date once confirmed on the Range— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников Starlink тестовой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 713 спутников Starlink (35 аппаратов были сведены с орбиты). До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов США.

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.