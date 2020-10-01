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Американская космическая компания SpaceX 1 октября планировала запустить ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале SpaceX, но запуск, который должен был стать 13-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink, отменили за 18 секунд до старта.

Ракету-носитель со спутниками планировалось запустить с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 16 часов 17 минут по московскому времени. Обратный отсчет был остановлен за 18 секунд из-за проблем с показаниями наземных датчиков. В связи с этим старт был отложен, а новую дату запуска в SpaceX назовут позднее. В прошлый раз эту миссию отменили за минуту с небольшим до старта из-за неблагоприятных метеоусловий.

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников Starlink тестовой версии компания запустила в мае 2019 года (существенная часть этих аппаратов была сведена с орбиты).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 713 спутников Starlink (35 аппаратов были сведены с орбиты). До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов США.

В начале сентября в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (реализация проекта будет продолжена благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.