Mactrunk / DepositPhotos В Telegram появилась возможность комментировать публикации в каналах и анонимно администрировать групповые чаты

Mactrunk / DepositPhotos

Разработчики Telegram выпустили обновленную версию мессенджера, в которой появилось сразу несколько важных функций. Обзор нововведений был опубликован в блоге сервиса.

Главное изменение заключается в том, что теперь пользователи могут оставлять комментарии к публикациям в Telegram-каналах (для этого администратор канала должен включить комментарии в настройках канала в разделе "Обсуждение"). Оставить комментарий и прочесть другие комментарии можно при помощи кнопки под публикацией.

"Комментарии к каждой публикации показываются отдельно, однако их можно просматривать и через группу для обсуждений. Это поможет администраторам следить за порядком, а активным участникам - за всеми обсуждениями сразу. Если вас нет среди участников группы, привязанной к каналу, вы будете получать оповещения об ответах на Ваши комментарии через специальный чат "Ответы", - рассказали в Telegram.

Кроме того, администраторы групповых чатов в Telegram теперь могут вести свою работу анонимно. Если включить режим "Анонимность" в списке прав администратора группы, то этот администратор будет скрыт из списка участников, а его сообщения в чате будут публиковаться от имени группы, как это происходит каналах.

Наконец, в обновленной версии мессенджера улучшили поиск сообщений. Теперь приложение позволяет искать сообщения с нужными типами вложений: просмотреть результаты поиска можно в отдельных вкладках "Медиа", "Ссылки", "Файлы" и т.д.

"Чтобы ограничить диапазон дат, достаточно написать в строке поиска 14 августа или вчера. Похожим образом вы можете искать по сообщениям от определенного пользователя, группы, канала или бота. Фильтры по типу сообщения, дате и источнику могут накладываться друг на друга. Таким образом вы сможете быстро найти, например, "все аудиофайлы со словом "Календарь" в подписи, отправленные 3 сентября", - отмечается в сообщении.

Напомним, прошлое крупное обновление Telegram ознаменовалось появлением в мессенджере функции видеозвонков.