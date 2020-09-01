MikeMareen / DepositPhotos Власти США разрешили Amazon доставлять товары при помощи дронов

MikeMareen / DepositPhotos

Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) выдало компании Amazon сертификат авиационного перевозчика. Наличие такого сертификата приближает компанию к запуску сервиса по доставке товаров клиентам при помощи дронов, сообщает CNN.

Выданный компании сертификат позволяет осуществлять коммерческую доставку дронами. При этом он предъявляет к компании гораздо более жесткие требования, чем разрешение на организацию беспилотных перевозок грузов дронами по заданному маршруту. Ранее такие сертификаты в CША получили компании Wing и UPS. Так, UPS сейчас доставляет медицинские материалы в две больницы в Северной Каролине, а Wing в прошлом году запустила сервис доставки товаров дронами в штате Вирджиния.

В Amazon поприветствовали решение FAA и заявили, что компания начнет тестировать в США доставку посылок дронами. Где и когда планируется запустить такое тестирование, в Amazon пока не сообщают.

Напомним, Amazon развивает идею доставки заказов при помощи небольших дронов с 2013 года. Сервис Prime Air заработал в тестовом режиме в 2016 году в Великобритании, а за все годы работы над проектом инженеры Amazon создали несколько дронов различной конструкции.

В июле прошлого года компания представила гексакоптер с большой шестиугольной рамой. Ее поверхности имеют аэродинамический профиль, позволяющий им создавать подъемную силу и стабилизировать полет. Также в верхней части дрона есть отдельный вертикальный стабилизатор. Основная часть корпуса дрона, способного доставлять груз массой около 2,3 килограмма на расстояние свыше 24 километров, расположена в центре рамы. Беспилотник взлетает и садится в вертикальном режиме, а в воздухе переходит в горизонтальный режим полета за счет изменения соотношения тяги на передних и задних парах винтов.