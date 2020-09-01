Samsung / YouTube Samsung раскрыла подробности о смартфоне Galaxy Z Fold 2 с гибким дисплеем

Samsung / YouTube

Компания Samsung провела полноценную презентацию смартфона Galaxy Z Fold 2 с гибким дисплеем, который был анонсирован в начале августа на презентации устройств Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

Напомним, Galaxy Z Fold 2 представляет собой обновленную версию устройства Galaxy Fold с гибким экраном, представленного в прошлом году. Главное отличие новинки от предшественника заключается в том, что смартфон получил внешний дисплей с диагональю 6,2 дюйма (первое поколение Fold оснащалось 4,6-дюймовым внешним экраном). Диагональ основного экрана составляет 7,6 дюйма. Оба дисплея имеют AMOLED-матрицу и поддерживают частоту обновления в 120 герц.

С учетом недостатков модели первого поколения, на которые жаловались журналисты и пользователи, инженеры доработали как конструкцию складного экрана, так и петлевой механизм. Благодаря этому в сложенном состоянии у между частями смартфона остается меньший зазор.

Galaxy Z Fold 2 оснащается 8-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon 865+. Объем оперативной памяти устройства составляет 12 ГБ, а основной - 256 ГБ. Энергию аппарат получает от двух аккумуляторов общей емкостью 4500 мАч, которые поддерживают быструю и беспроводную зарядку. Отдельно в компании подчеркивают возможности смартфона в области одновременного использования нескольких приложений.

Смартфон получил обновленный блок камер: 12-Мп широкоугольный модуль с оптической стабилизацией, 12-Мп сверхширокоугольный модуль и 12-Мп телефото модуль. Также в новой версии над внутренним экраном больше нет выреза для фронтальной камеры: вместо нее у устройства имеется одна небольшая 10-Мп камера в вырезе в правой части дисплея, а еще одна 10-Мп камера расположена в вырезе во внешнем экране.

Как пишет The Verge, Galaxy Z Fold 2 появится в продаже в США 18 сентября, а с 1 сентября на смартфон можно оформить предзаказ. Стоимость устройства составляет 2 тыс. долларов США.