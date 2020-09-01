В ближайшие четыре года российское правительство планирует выделить порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта

Пресс-служба Правительства России Об этом сообщил 1 сентября глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре

Пресс-служба Правительства России

В ближайшие четыре года российское правительство планирует выделить порядка 12 млрд рублей на поддержку небольших IT-компаний, которые занимаются разработками в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщил 1 сентября глава кабмина Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

"Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на 4 года, но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение 4 лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За 4 года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1200 стартапам", - приводит слова Мишустина ТАСС.

Премьер-министр добавил, что "это достаточно хорошая, уверенная программа поддержки" для небольших компаний, которые работают в области ИИ.

Напомним, в октябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Стратегия призвана обеспечить ускоренное развитие искусственного интеллекта, проведение научных исследований в этой области, повышение доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, а также совершенствование системы подготовки кадров в данной сфере. Реализация стратегии называется необходимым условием для того, чтобы Россия вошла в группу мировых лидеров в области развития и внедрения технологий ИИ.

31 августа стало известно, что президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил список решений на основе так называемых "сквозных технологий" (искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, кванты и др.), на которые будет выделена господдержка в размере 46,3 млрд рублей. Среди прочего речь идет о создании мультиплатформенной ОС с поддержкой процессоров различной архитектуры, системы распознавания на основе искусственного интеллекта, платформ для онлайн-образования и здравоохранения, а также аналогов сервисов видеосвязи Zoom и Microsoft Teams.