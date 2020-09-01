Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Правительство рассматривает возможность введения ряда послаблений для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Это следует из проекта Плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Правительство рассматривает возможность введения ряда послаблений для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Это следует из проекта Плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, с копией которого ознакомились журналисты РБК.

Среди прочего в документе предлагается установить отсрочку до 30 октября 2022 года для требования обязательного переноса серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, на территорию России. Также авторы предложили приостановить до сентября 2022 года действие требования "закона Яровой" о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика и отказаться от требования хранить тяжелый контент и видеотрафик. Помимо этого, в документе говорится о предоставлении компаниям в 2020 году каникул по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи. Наконец, в Плане предлагается обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

По данным источника РБК, работа над проектом ведется на уровне вице-премьеров, а свежая редакция документа должна быть готова 1 сентября.

Напомним, поправки к закону "О персональных данных", которые требуют локализации персональных данных на территории России, вступили в силу в сентябре 2015 года. Согласно требованиям закона, любая российская или зарубежная компания, ориентированная на работу с российскими пользователями, должна обеспечивать запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение персональных данных россиян с использованием баз данных, находящихся на территории РФ.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о крупных штрафах для операторов, которые при сборе персональных данных россиян, в том числе через интернет, не выполнили требование об их систематизации и хранении исключительно на территории РФ. Штраф за такое правонарушение для должностных лиц составит от 100 до 200 тыс. рублей, для юридических лиц - от 1 до 6 млн рублей. Штрафы за повторное нарушение составят от 50 до 100 тыс. рублей для граждан, от 500 до 800 тыс. рублей для должностных лиц и от 6 млн до 18 млн рублей для юридических лиц. По этому закону на 4 млн рублей были оштрафованы соцсеть Facebook и сервис микроблогов Twitter.

Что же касается "закона Яровой", то с 1 июля 2018 года операторы и интернет-компании, зарегистрированные в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), обязаны в течение полугода хранить записи звонков, электронные сообщения и SMS-сообщения пользователей. Нормы об обязательном хранении трафика абонентов операторами связи вступили в силу 1 октября того же года. На момент вступления требований закона в силу операторы должны были хранить весь интернет-трафик пользователей за последние 30 суток, ежегодно наращивая объем хранилищ данных на 15%. Крупные операторы оценивали свои затраты на исполнение требований закона в десятки миллиардов рублей. Ранее операторы из-за пандемии коронавируса попросили отложить на два года ежегодное увеличение емкости хранилищ на 15%, но в Минкомсвязи согласились на отсрочку в год.

По словам вице-президента по стратегическим инициативам "Ростелекома" Бориса Глазкова, попавшие в План предложения были сформированы бизнес-сообществом на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и компания поддерживает их. "Реализация этих мер позволит отрасли направить значительные средства для решения наиболее актуальных задач, в том числе модернизацию инфраструктуры и создание более комфортных условий использования услуг гражданами, которые весной и летом столкнулись с повышением нагрузки из-за изоляции и перехода на дистанционный формат работы", - заявил Глазков.

В МТС отметили, что реализация этих предложений позволит операторам сэкономить значительные средства. Прежде всего, речь идет об экономии на хранилищах трафика. В свою очередь представитель "МегаФона" назвал возможность выхода на оптовый рынок электроэнергии "хоть и не значимо денежной, но логичной и долгожданной мерой". По его словам, по такому принципу уже работают другие социально значимые отрасли, включая транспорт, теплосети или магистральные газопроводы.