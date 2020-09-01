Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил В Госдуму внесли законопроект о регулировании работы App Store и Google Play

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Первый заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия" Федот Тумусов внес в Госдуму проект федерального закона о магазинах мобильных приложений. Подробности об этом законопроекте приводит газета "Коммерсант".

Документ гласит, что владелец или правообладатель операционной системы не должен ограничивать или запрещать установку на нее стороннего маркетплейса. Установку сторонних магазинов приложений сейчас допускает компания Google, владеющая ОС Android, тогда как на устройства Apple установить сторонний магазин iOS-приложений нельзя. Пользователи iPhone могут загружать приложения только из магазина App Store, а в случае удаления той или иной программы из магазина установить ее на iPhone или iPad становится невозможно. Примером тому служит недавно удаленная из магазина игра Fortnite. Тумусов отметил, что эта проблема обсуждается по всему миру, и появление такой нормы "позволило бы отразить позицию Россию в нашей юрисдикции".

Также в законопроекте говорится, что при продаже лицензии или подписки на размещенный в магазине цифровой продукт, а также при совершении любых покупок внутри приложения, владелец маркетплейса может взимать комиссию, но не более 20% от цены без НДС. Если владелец магазина приложений установит максимальный размер комиссии, закон обяжет его ежеквартально отчислять треть дохода с продаж на территории России в специальный фонд подготовки кадров в сфере компьютерных технологий. По словам Тумусова, эта норма призвана устранить перекос, возникший из-за того, что владельцы магазинов приложений не платят налог на прибыль по месту получения выручки.

Напомним, в настоящее время комиссия в App Store и Google Play составляет 30% от всех получаемых разработчиками приложений платежей. Эта ситуация вызывает недовольство у многих компаний, которые в последнее время активно критикуют Apple и Google за высокие комиссии. Работа магазина приложений Apple недавно стала предметом антимонопольного расследования Еврокомиссии.

По мнению председателя комиссии по правовому регулированию цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александра Журавлева, предложения Тумусова направлены на решение проблем в работе магазинов приложений, но противоречат Гражданскому кодексу, в котором прописана свобода договора хозяйствующих субъектов. "Навязывание условий договора со стороны государства создаст опасный прецедент, поэтому, вероятнее всего, проект не будет поддержан", - полагает Журавлев.

В свою очередь глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков заявил, что в законопроекте есть ряд пробелов. Среди прочего автор не объяснил выбор предельной комиссии в 20%, не указал администрирующий орган и не прописал ответственность за неисполнение требований.

Напомним, на днях Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала компании Applе предписание об устранении нарушений, выявленных в работе магазина приложений App Store в ходе расследования, связанного с программами родительского контроля.

Предписание гласит, что Apple должна удалить из своей документации положения, дающие ей право не допускать в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Предписание также обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений родительского контроля возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала. Компании обязана исполнить требования ведомства до 30 ноября 2020 года и сообщить об их исполнении в ФАС России в течение пяти дней.