Китайская компания ZTE официально представила смартфон Axon 20 5G, который стал первым в мире серийным устройством с фронтальной камерой, расположенной под дисплеем.

В последние годы увеличение площади экранов смартфонов относительно площади лицевой поверхности устройств, привело к уменьшению рамок дисплеев. В результате многие производители начали размещать фронтальные камеры сперва в вырезах-"челках" в верхней части экрана, а затем и в небольших отверстиях в дисплее. Несколько лет назад некоторые компании, включая ZTE, приступили к разработке технологии, позволяющей размещать камеру под экраном, но до сих пор дело ограничивалось лишь прототипами смартфонов с такими камерами.

ZTE Axon 20 5G оснащается 6,92-дюймовым FullHD+ OLED-дисплеем. 32-Мп подэкранная фронтальная камера расположена в середине верхней части экрана, и на опубликованных изображениях смартфона ее не видно. В ZTE утверждают, что создать такую камеру позволило сочетание нескольких технологий и специальный софт. При этом компания пока не обнародовала видеороликов, демонстрирующих работу фронтальной камеры устройства, или примеры фотографий, сделанных при помощи этой камеры, отмечает Engadget.

Что же касается прочих характеристик смартфона, то аппарат получил процессор Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой сетей 5G, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти. Основная камера смартфона состоит из четырех модулей, а емкость батареи составляет 4220 мАч.

The pricing could not have been any better than this, considering the new tech.

true under-display camera, 64MP + 8MP + 2MP + 2MP rear

SD765G

4220mAh/30W

How I wish this one could launch in India.

ZTE Axon 20 5G:

Yuan 2198: 6GB/128GB

Yuan 2498: 8GB/128GB

Yuan 2798: 8GB/256GB pic.twitter.com/zw3XtjkNYc— Mukul Sharma (@stufflistings) September 1, 2020

Как пишет XDA Developers, ZTE Axon 20 5G будет продаваться только в Китае. Стоимость смартфона составит от 322 долларов за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ основной памяти до 410 долларов за версию с памятью объемом 8 и 256 ГБ. Старт продаж намечен на 10 сентября.

Напомним, на днях компания Xiaomi объявила, что планирует начать массовое производство смартфонов с расположенными под дисплеем устройства селфи-камерами в 2021 году. В Xiaomi утверждают, что в нынешнем виде технология позволяет устанавливать под дисплеем камеры, качество съемки которых будет сопоставимо с качеством съемки фронтальных камер обычных смартфонов. Точные сроки появления таких смартфонов в компании не назвали.