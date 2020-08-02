Разработанный компанией SpaceX пилотируемый космический корабль Crew Dragon, который в мае этого года доставил на Международную комическую станцию (МКС) астронавтов NASA Роберта (Боба) Бенкена и Дугласа (Дага) Хёрли в рамках испытательного полета, отстыковался от станции в ночь на 2 августа. Прямая трансляция велась на сайте NASA.

Перед отстыковкой корабля на МКС прошла церемония прощания Бенкена и Хёрли с членами постоянного экипажа станции. После этого они перешли на корабль и начали подготовку к отстыковке. Люки между Crew Dragon и МКС начали закрываться в 0 часов 39 минут по московскому времени, а в 2 часа 35 минут корабль отстыковался от станции. Теперь ему предстоит совершить маневры для схода с орбиты, войти в земную атмосферу и приводниться у побережья Флориды при помощи четырех парашютов. По плану приводнение должно произойти в 21 час 42 минуты по Москве, но в случае ухудшения погоды в районе приводнения Crew Dragon проведет на орбите больше времени. Помимо астронавтов корабль доставит на Землю около 150 килограммов различных грузов.

"This flag has spent some time up here, on the order of 9 years... I'm very proud to return this flag home and see what's next for it on its journey to the Moon." - @Astro_Doug with the U.S. flag that will return home with the #LaunchAmerica crew & fly on the 1st #Artemis mission pic.twitter.com/aHYoE82c1N— NASA (@NASA) August 1, 2020

The forward hatch is closed on the @SpaceX Dragon Endeavour to seal up the spacecraft for departure: pic.twitter.com/VNQdpWKlSy— NASA (@NASA) August 1, 2020

Crew Dragon c Бенкеном и Хёрли на борту был запущен к МКС 30 мая, а на следующий день пристыковался к орбитальной станции. Особая важность миссии, которую можно назвать исторической, заключается в том, что Хёрли и Бенкен стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией.

Ранее сообщалось, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС, однако после майского запуска это решение было пересмотрено. Также в NASA согласились на запуски кораблей с использованием ранее летавших ступеней ракеты-носителя Falcon 9.

Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми назначили на конец мая, несмотря на пандемию коронавируса.

Запуск следующего Crew Dragon к МКС сейчас запланирован на сентябрь. На борту этого корабля будут находиться четверо астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути.

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года, а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.