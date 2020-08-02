Разработанный компанией SpaceX пилотируемый космический корабль Crew Dragon, который в мае этого года доставил на Международную комическую станцию (МКС) астронавтов NASA Роберта (Боба) Бенкена и Дугласа (Дага) Хёрли в рамках испытательного полета, вернулся на Землю с тем же экипажем вечером 2 августа.

Crew Dragon отстыковался от МКС в ночь на 2 августа. После этого он совершил ряд маневров, сошел с орбиты (перед этим от корабля отделился необитаемый и негерметичный грузовой отсек корабля), вошел в земную атмосферу и приводнился в Атлантическом океане при помощи четырех парашютов. Приводнение Crew Dragon произошло в Мексиканском заливе у побережья Флориды в 21 час 48 минут по Москве. Помимо астронавтов корабль доставил на Землю около 150 килограммов различных грузов.

Dragon's four main parachutes have deployed pic.twitter.com/iU5Uy7lHbM— SpaceX (@SpaceX) August 2, 2020

Crew Dragon c Бенкеном и Хёрли на борту был запущен к МКС 30 мая, а на следующий день пристыковался к орбитальной станции. Особая важность миссии, которую можно назвать исторической, заключается в том, что Хёрли и Бенкен стали первыми людьми с июля 2011 года, отправившимися на МКС не на российском корабле "Союз", и первыми в истории членами экипажа корабля, созданного частной компанией. Теперь же они стали первыми астронавтами, которые вернулись на Землю на частном космическом корабле.

Члены экипажа Crew Dragon

Роберт Бенкен родился 28 июля 1970 года. Он имеет звание подполковника ВВС США. В 2000 году он был отобран в качестве кандидата в астронавты. В 2008 году Бенкен впервые отправился в космос на шаттле Endeavour. В той миссии корабль доставил на МКС японский модуль Kibo, а Бенкен совершил три выхода в открытый космос. Второй раз он полетел на орбиту на Endeavour в 2010 году, также совершив три выхода в открытый космос. В ходе двухмесячного пребывания на МКС после прибытия на станцию на корабле Crew Dragon Бенкен четырежды выходил в открытый космос.

Командир экипажа Crew Dragon Дуглас Хёрли родился 21 октября 1966 года и был принят в отряд астронавтов вместе с Бенкеном в 2000 году. Он также дважды летал в космос на шаттлах Endeavour и Atlantis в 2009 и 2011 годах соответственно. Второй полет, в котором участвовал Хёрли, стал последним как для шаттла Atlantis, так и для всей программы Space Shuttle. Хёрли имеет звание полковника корпуса морской пехоты США.

Ранее сообщалось, что в NASA пока не собираются использовать летавшие корабли Crew Dragon для повторных полетов к МКС, однако после майского запуска это решение было пересмотрено. Также в NASA согласились на запуски кораблей с использованием ранее летавших ступеней ракеты-носителя Falcon 9. Запуск следующего Crew Dragon к МКС сейчас запланирован на сентябрь. На борту этого корабля будут находиться четверо астронавтов: Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер (астронавты NASA), и японский астронавт Соити Ногути.

История Crew Dragon

Корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году - он совершил первый полет в автономном режиме в марте 2019 года. Корабль способен вместить до семи человек, но в будущих миссиях NASA планируется использовать корабли с экипажами из четырех астронавтов.

Предполагалось, что второй испытательный запуск корабля с двумя астронавтами на борту состоится уже в июле 2019 года, но из-за взрыва Crew Dragon во время наземных испытаний системы спасения 20 апреля этот полет был отложен на неопределенное время. Позднее стало известно, что причиной аварии стала неисправность обратного клапана в системе наддува баков. После этого в конструкцию системы внесли изменения. В январе NASA и SpaceX успешно протестировали систему аварийного спасения экипажа Crew Dragon, и в итоге запуск корабля с людьми назначили на конец мая, несмотря на пандемию коронавируса.

За последнее время SpaceX заключила уже два соглашения об использовании Crew Dragon для космического туризма. Так, с компанией Axiom Space SpaceX договорилась об отправке на МКС трех туристов в конце 2021 года, а соглашение со Space Adventures предполагает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней. Crew Dragon также планируется использовать для туристических полетов к Луне - в 2018 году SpaceX заключила договор о таком полете с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой. Сейчас этот полет запланирован на 2023 год.