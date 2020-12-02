scanrai / DepositPhotos Apple и Google представили традиционные рейтинги популярности приложений

scanrai / DepositPhotos

Компании Apple и Google практически одновременно представили рейтинги самых популярных в 2020 году приложений среди пользователей магазинов App Store и Google Play. В обоих случаях в рейтинги вошли программы, популярность которых стремительно выросла в связи с пандемией коронавируса.

Топ-приложений в App Store

Apple представила рейтинги самых популярных приложений во всем мире, а также российский рейтинг приложений. Так, самым популярным приложением для iPhone в мире стало приложение для упражнений Wakeout! от разработчика Andres Canella. Главным приложением для iPad стало приложение сервиса видеоконференций Zoom, а приложением года для Mac - календарь Fantastical от разработчика Flexibits. Что же касается лучших приложений для приставки Apple TV и смарт-часов Apple Watch, то ими стали приложение стримингового сервиса Disney+ и генератор фоновой музыки Endel соответственно.

"Приложения отражают важнейшие тенденции окружающего мира: в 2020 году многие разработчики уделяли особое внимание взаимопомощи и облегчению жизни. В приложении Shine, помогающем поддерживать душевное равновесие, теперь есть специальный раздел для темнокожих пользователей с ментальными особенностями. Для преподавателей и учащихся появился новый облачный инструмент Explain Everything Whiteboard, помогающий группам пользователей удалённо работать над проектами. Для семей, которые хотят оставаться на связи с близкими, в приложении для видеозвонков Caribu теперь доступны десятки интерактивных игр и более сотни книг. В популярной уличной игре Pokémon GO появились абсолютно новые возможности для игры из дома. А приложение Всемирной продовольственной программы ООН ShareTheMeal даёт любому человеку возможность участвовать в благотворительности: через него передано уже более 87 миллионов обедов для нуждающихся. Разработчики со всего мира задействуют свою творческую энергию, помогая пользователям следить за здоровьем, учиться, общаться и развлекаться", - отметили в Apple.

В компании также сообщили, что в этом году Apple вручит авторам 15 лучших приложений физическую награду в виде синего логотипа App Store. Она будет изготовлена из переработанного алюминия.

Что же касается рейтингов в России, то самыми популярными бесплатными приложениями для iPhone стали находящийся под угрозой блокировки в США TikTok, приложение сервиса Zoom и мессенджер Telegram. В топ-10 также вошли WhatsApp, Instagram, "ВКонтакте", YouTube, "Сбербанк Онлайн", Wildberries и "Госуслуги". Топ платных приложений для iPhone возглавили неофициальное приложение "Моя статистика для "ВКонтакте", фоторедактор TouchRetouch, и "HUD Speed - антирадар ГИБДД", пишет TJ.

Топ приложений в Google Play

В топ-3 приложений для Android-устройств по версии компании Google вошли приложение Loóna, которое позволяет лучше засыпать, приложение Norbu, предназначенное для осознанного управления стрессом и эмоциями, а также приложение Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, пишет VC.ru.

Десятка самых популярных Android-приложений 2020 года также включает дневник Grid Diary, приложение сервиса Zoom, приложение Calmaria для дыхательных упражнений, видеоредактор Vita, сервис Reface для замены лиц в видео, приложение для записи музыки Dolby On: Record Audio & Music, а также приложение Instories с шаблонами "историй" для Instagram.