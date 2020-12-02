Steve Jurvetson / wikimedia.org Илон Маск заявил, что первый человек может оказаться на Марсе в 2026 году

Steve Jurvetson / wikimedia.org

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что первый человек может быть доставлен на Марс в 2026 году, а при благоприятном стечении обстоятельств человек ступит на поверхность Красной планеты уже в 2024 году. Такой прогноз он дал во время церемонии вручения премии Axel Springer, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей.

"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе (цитата по ТАСС). "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.

Напомним, возможность запуска космических аппаратов к Марсу, позволяющая достичь соседней планеты за максимально короткий срок, появляется раз в 26 месяцев. Так, в этом году к Марсу были отправлены сразу три аппарата: китайский и американский марсоходы, а также орбитальный аппарат ОАЭ. Запуски следующих марсианских миссий ожидаются в 2022 году.

Elon Musk, accepting the @axelspringer award in Berlin, says he is "highly confident" that SpaceX will land humans on Mars "about 6 years from now."



"If we get lucky, maybe 4 years ... we want to send an uncrewed vehicle there in 2 years." https://t.co/qYNc464fkP pic.twitter.com/LBDwKG7F1g— Michael Sheetz (@thesheetztweetz) December 1, 2020

Илон Маск давно продвигает идею полетов на Марс и создания на планете постоянной колонии. Сейчас SpaceX планирует использовать для полетов к Марсу корабль Starship, прототипы которого проходят испытания с переменным успехом. В ближайшее время прототип SN8 планируют запустить на высоту 15 километров (ранее речь шла о 20 километрах), а затем вернуть на Землю. Успех этого испытания может приблизить первый полноценный запуск Starship на орбиту, однако перспектива запуска корабля без экипажа к Марсу в 2022 году пока кажется излишне оптимистичной.

Отметим, что в этом году SpaceX дважды запустила пилотируемый корабль Crew Dragon с астронавтами на борту к МКС. Первый корабль успешно вернулся на Землю, а второй в настоящее время пристыкован к станции - он пробудет на орбите еще несколько месяцев. На 5 декабря запланирован запуск грузовой версии Dragon в рамках контракта с NASA по доставке припасов и различных грузов на МКС.