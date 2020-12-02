MichaelVi / DepositPhotos Salesforce объявила о покупке корпоративного мессенджера Slack за 27,7 млрд долларов

MichaelVi / DepositPhotos

Американский поставщик облачных корпоративных решений для взаимодействия с клиентами компания Salesforce официально объявила о покупке разработчика корпоративного мессенджера Slack за 27,7 млрд долларов. Подробности о приобретении Slack Technologies приводятся в пресс-релизе Salesforce.

По условиям сделки, акционеры Slack получат за каждую принадлежащую им бумагу компании по 26,79 доллара и 0,0776 акции Salesforce. Таким образом, акции Slack были оценены в 45,52 доллара, более чем на 50% выше их стоимости на момент закрытия торгов 24 ноября (на следующий день СМИ сообщили о переговорах между двумя компаниями). Стороны планируют закрыть сделку в следующем финансовом году, который для Salesforce начинается в феврале 2021 года, передает "Интерфакс".

Покупка Slack стала крупнейшим за всю историю Salesforce - до этого компания выкупила разработчика платформы для визуализации и аналитики данных Tableau, заплатив за него 15,7 млрд долларов, а покупка компании MuleSoft, занимающейся разработкой интеграционного ПО, обошлась Salesforce в 6,5 млрд долларов. После завершения сделки Slack станет операционным подразделением Salesforce, а основатель и гендиректор Slack Стюарт Баттерфилд станет его главой, пишет CNews.

Мессенджер Slack был запущен в августе 2013 года. Он позволяет коллегам общаться в каналах, приватных группах и непосредственно друг с другом, а также проводить поиск по содержимому бесед. Slack также поддерживает интеграцию с сервисами Google Drive, Trello, Dropbox, Box, Heroku, IBM Bluemix, Crashlytics, GitHub, Runscope и Zendesk, а в 2016 году разработчики запустили в Slack голосовые и видеозвонки.

Как полагают аналитики, сделка с Salesforce должна усилить позиции Slack в конкуренции с корпоративным мессенджером Teams, который был запущен компанией Microsoft в 2016 году. В июле этого года создатели Slack подали на Microsoft жалобу в Еврокомиссию, обвинив IT-гиганта в злоупотреблении доминирующим положением на рынке для распространения Teams.

По итогам марта аудитория Slack достигла 12,5 млн пользователей. Аудитория Teams на тот момент составляла примерно 75 млн пользователей.