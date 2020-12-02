В ночь на 2 декабря оператор пусковых услуг Arianespace успешно запустил ракету-носитель "Союз-СТ-А", которая вывела на орбиту спутник Falcon Eye по заказу Объединенных Арабских Эмиратов

arianespace / youtube.com Ракета со спутником была запущена в 4 часа 33 минуты по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра (космодром Куру)

arianespace / youtube.com

В ночь на 2 декабря оператор пусковых услуг Arianespace успешно запустил ракету-носитель "Союз-СТ-А", которая вывела на орбиту спутник Falcon Eye по заказу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Об этом сообщается на сайте Роскосмоса. Трансляция запуска велась на сайте Arianespace.

Ракета со спутником была запущена в 4 часа 33 минуты по московскому времени со стартовой площадки Гвианского космического центра (космодром Куру). Примерно через 9 минут после старта головной блок в составе разгонного блока и космического аппарата в штатном режиме отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Затем разгонный блок "Фрегат-М" приступил к выводу спутника на целевую орбиту.

"Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока "Фрегат-М" и был успешно выведен на орбиту", - сообщили в Роскосмосе.

#Видео пуска ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со стартовой площадки Гвианского космического центра 2 декабря 2020 года ????????



Через 58 минут после старта космический аппарат штатно отделился от разгонного блока "Фрегат-М" и был успешно выведен на околоземную орбиту



Видео @arianespace pic.twitter.com/55OrFBDDrI— РОСКОСМОС (@roscosmos) December 2, 2020

Спутник Falcon Eye предназначен для наблюдения за поверхностью Земли в интересах Вооруженных сил ОАЭ, а также для съемки поверхности Земли в коммерческих целях.

Ранее запуск ракеты со спутником несколько раз переносился, напоминает ТАСС. Изначально он был запланирован на 29 ноября, однако был отложен до 30 ноября, затем перенесен из-за погодных условий на 1 декабря. Во вторник запуск вновь не состоялся из-за проблемы с передачей телеметрических данных и был назначен на 2 декабря. На прошлой неделе источник агентства в космической отрасли сообщил, что специалисты Роскосмоса обнаружили негерметичность электропневмоклапана при подготовке пуска ракеты. Для его замены была доставлена новая деталь из России.