Эксперты организации Роскачество обнаружили в популярных приложениях для очистки памяти Android-смартфонов избыточные запросы на доступ к функционалу устройств, обилие рекламы и признаки шпионских программ.

"Всего было изучено 60 приложений. Наиболее частым негативным моментом стало наличие большого количества рекламы, вплоть до затруднения использования приложения, были отмечены также минусы в виде избыточных запросов доступа к различным функциям смартфона и подозрительного "интереса" приложений к окружающей Wi-Fi сети. Наконец, по меньшей мере два приложения имеют признаки встроенных шпионских программ (stalkerware)", - приводит сообщение Роскачества ТАСС.

В организации уточнили, что отключить избыточную рекламу можно было только нескольких из проанализированных программ. Как отметили в Роскачестве, избыточная реклама не только доставляет неудобство пользователю, но и чревата случайными кликами на рекламный баннер, за которым может скрываться фишинговая или вредоносная страница.

Что же касается других недостатков проверенных программ, то более половины проверенных программ "слушают" Wi-Fi сеть, к которой подключен смартфон, и получают сетевые идентификаторы других устройств в этой. Таким образом действуют приложения Cleaner Ultimate - Battery Saver booster & cleaner, Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и другие.

"Очевидно, приложению, которое очищает оперативную память и оптимизирует быстродействие, нужен достаточно широкий спектр разрешений. Некоторые исследованные приложения, однако, запрашивают подозрительно много разрешений. Зачем, к примеру, клинеру доступ к микрофону и записи аудио (которые требует Cleaner Ultimate - Battery Saver booster & cleaner)? Или доступ к камере, без которого не хотят работать Super Power Cleaner, Clear Cache & Speed Up Phone и Ace Cleaner", - отмечается в сообщении. В Роскачестве, добавили, что некоторые приложения также требуют доступ к геолокации устройства.

По итогам исследования самыми подозрительными приложениями для очистки памяти были признаны программы Speed Cleaner - Phone Booster & Battery Saver и Phone Cleaner - Clean Ram & Junk Cleaner & Booster. Они запрашивают полный пакет доступов, включая доступ к контактам и управлению звонками, что, по мнению аналитиков, является признаком "шпионских программ", позволяющих злоумышленникам красть пользовательские данные и рассылать спам с телефона жертвы.

"На момент выхода материала приложение Phone Cleaner уже удалено из Google Play Маркета. Тем не менее, тот факт, что его достаточно долгое время не замечали защитные механизмы магазина, показывает, что любой пользователь может случайно натолкнуться на подобную программу, и следует проявлять осторожность. На данный момент Speed Cleaner все еще доступен для загрузки, информация по неоправданным доступам этой программы направлена в Google", - рассказал глава Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов.