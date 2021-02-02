Американская космическая компания SpaceX анонсировала первый "полностью гражданский" полет космического корабля Crew Dragon на орбиту Земли во время которого на борту будут находиться только космические туристы.

Миссия под названием Inspiration4 состоится не ранее конца 2021 года и будет связана с благотворительностью. Командиром экипажа станет американский пилот и предприниматель Джаред Исаакман, который занимает пост гендиректора платежного сервиса Shift4 Payments. Он объявил, что пожертвует 100 млн долларов детскому исследовательскому госпиталю Сент-Джуд в Мемфисе (штат Теннесси). В рамках кампании по сбору средств для больницы филантроп рассчитывает привлечь еще 200 млн долларов - среди тех, кто пожертвует госпиталю 10 и более долларов будет выбран один из членов экипажа Crew Dragon. Третье место достанется представителю госпиталя, а четвертое - пользователю платформы Shift4Shop. По словам Исаакмана, представляющий больницу член экипажа корабля уже определен, а имена двух оставшихся космонавтов определят по итогам конкурса.

Announcing the first commercial astronaut mission to orbit Earth aboard Dragon → https://t.co/MbESvnakAD pic.twitter.com/ukLsjFfRjk — SpaceX (@SpaceX) February 1, 2021

В условиях уточняется, что стать космонавтом сможет человек ростом не более 198 сантиметров и весом не более 113 килограммов. Если миссия не состоится до конца 2022 года члены экипажа смогут получить "альтернативный приз" в размере 150 тыс. долларов на человека.

"Inspiration4 - это реализация мечты всей жизни и шаг навстречу будущему, в котором каждый может рискнуть и изучать звезды. Я ценю огромную ответственность, которую несёт руководство этой миссией и хочу использовать этот исторический момент, чтобы вдохновить человечество на помощь в борьбе с детским раком здесь, на Земле", - приводит слова Исаакмана TJ .

Предполагается, что прием заявок продлится до конца февраля, а имена всех будущих космонавтов станут известны в марте. После этого экипаж корабля пройдет необходимую подготовку с упором на изучение орбитальной механики и навыков работы в условиях микрогравитации и невесомости, а также психологические тренировки. План миссии предусматривает, что путешествие на орбиту продлится до пяти дней, после чего Crew Dragon вернется на Землю, пишет The Verge .

Напомним, корабль Crew Dragon, разработанный SpaceX на базе грузового корабля Dragon по заказу NASA в рамках программы Commercial Crew Development с большим количеством изменений грузовой версии, является первым американским пилотируемым космическим кораблем, запущенным к МКС после завершения программы Space Shuttle в 2011 году. К настоящему времени он совершил два полета к МКС с экипажем: тестовый полет с двумя астронавтами и регулярный полет с экипажем из четырех человек. Участники второго полета сейчас находятся на борту МКС.

В прошлом году SpaceX также договорилась с компанией Axiom Space об использовании Crew Dragon для доставки туристов на МКС. На прошлой неделе стало известно , что этот полет предварительно наметили на январь 2022 года, а на борту корабля будут находиться бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа, который является рекордсменом по пребыванию в космосе среди американских астронавтов (командир экипажа), а также американский бизнесмен Ларри Коннор, канадский инвестор Марк Пати и бизнесмен и филантроп из Израиля Эйтан Стиббе.

Кроме того, договор с компанией Space Adventures, предусматривает, что в конце 2021-го или начале 2022 года корабль, на борту которого смогут разместиться четыре туриста, запустят на орбиту выше орбиты МКС, где он проведет до пяти дней.