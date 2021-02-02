Пандемия коронавируса повлияла на многие сферы жизни и сделала лицевую маску обязательным атрибутом миллионов людей. При этом ношение маски отразилось на владельцах iPhone, которым стало сложнее разблокировать свои устройства при помощи сканера лица Face ID.

В мае прошло года Apple выпустила iOS 13.5 - одним из основных нововведений в этой версии мобильной операционной системы стало упрощение процесса разблокировки смартфонов iPhone при ношении защитных масок. В iOS 13.5 на экране разблокировки стала доступна возможность переключиться на форму ввода кода разблокировки в один свайп.

Теперь же в компании выпустили первую бета версию iOS 14.5 для разработчиков. В ней появился функционал, позволяющий использовать Face ID для разблокировки устройств, не снимая маску, однако для этого также необходимо иметь смарт-часы Apple Watch. Как пишет Engadget , если часы находятся на запястье и разблокированы, то пользователю смартфона достаточно посмотреть на экран, чтобы активировать Face ID в обычном режиме. После этого часы легкой вибрацией подтвердят разблокировку и смартфоном можно будет пользоваться.

Судя по описанию, функцию разблокировки при помощи часов необходимо заранее активировать вручную. Суть ее работы сводится к тому, что Face ID срабатывает, несмотря на маску, поскольку пользователя уже идентифицировали его смарт-часы. Новая функция также позволяет заблокировать iPhone при помощи Apple Watch, однако другие возможности, включая оплату покупок, требуют полноценного распознавания лица через Face ID.

Отметим, что в iOS 14.5 также появится поддержка контроллеров от игровых консолей Xbox Series S/X и PlayStation 5. Кроме того, в этой версии мобильной операционной системы появится анонсированная в прошлом году система, обязывающая разработчиков приложений запрашивать согласие пользователей на сбор их данных для показа таргетированной рекламы.