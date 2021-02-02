Путин обвинил соцсети в погоне за прибылью и управлении сознанием пользователей

Пресс-служба Президента России С таким мнением выступил 2 февраля президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года"

Пресс-служба Президента России

Существующие соцсети стремятся получить прибыль любой ценой и не обращают внимания на ущерб, который наносят пользователям. С таким мнением выступил 2 февраля президент России Владимир Путин на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года".

"Вы затронули очень тонкую и важную тему. Эти платформы прежде всего бизнес. Что стоит во главе бизнеса - извлечение прибыли, и, к сожалению, очень часто это делается любой ценой. Плевать они хотели, что тот или иной контент наносит какой-то ущерб для категории людей, на которые он направлен", - сказал Путин, отвечая на просьбу учитель математики из Адыгеи Сергея Левченко оградить детей от вредоносного контента в социальных сетях.

Президент добавил, что интернет-платформы "все больше и больше начинают управлять сознанием", передает ТАСС.

"Просто изучают своего, условно говоря, клиента и подбрасывают ему то, что они считают нужным. И человек начинает принимать решения, даже не осознавая того, что им руководят. Это такая тонкая очень вещь, я совсем недавно об этом говорил и на Всемирном экономическом форуме, который организуется на Давосской площадке. Конечно, мы должны об этом думать, реагировать на это, в то же время не принимая решений, которые бы ограничили свободу человека, свободу выбора, свободу слова", - заявил Путин, поддержав мнение Левченко, что создаваемый в России сервис для коммуникации между учителями и учениками должен базироваться на отечественном софте.

Как напоминает РБК , накануне Путин поручил разработать дополнительные требования к работающим в России иностранным IT-компаниям. В частности, речь идет о том, чтобы обязать компании открывать в России официальные представительства. По словам главы комитета Госдумы по информационной политике Александра Хинштейна изменения коснутся интернет-компаний из реестра организаторов распространения информации (ОРИ). Среди прочего планируемые поправки ужесточат ответственность ОРИ за неуплату налогов и нарушения законодательства в области персональных данных.

1 февраля в России вступили в силу поправки к федеральному закону об информации, вводящие самоцензуру для владельцев соцсетей. Важным нововведением стало появление в законе самого понятия социальной сети. Это находящиеся на территории РФ сайт, интернет-страница или программа, на которых пользователи создают персональные страницы и распространяют информацию на русском языке или языках народов России. Под определение попадают интернет-ресурсы посещаемостью свыше 500 тысяч пользователей в сутки.

Теперь они обязаны выявлять и блокировать незаконный контент: фейки, призывы к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в несанкционированных митингах, склонение несовершеннолетних к противоправным действиям, публикации, выражающие "явное неуважение к обществу, государству и Конституции".

Также соцсети должны блокировать детскую порнографию, информацию о наркотиках и о способах совершения самоубийства, рекламу интернет-казино и онлайн-продажи алкоголя, посты, оскорбляющие человеческое достоинство и общественную нравственность.

Закон также предписывает удалять и блокировать посты с нецензурной бранью, но санкций за этот вид нарушений не предусмотрено. Если владелец соцсети сомневается, нужно ли блокировать тот или иной материал, он должен обратиться в Роскомнадзор. Пока ведомство не примет решение, доступ к спорной публикации следует ограничить.