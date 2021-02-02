Американская космическая компания SpaceX 2 февраля испытала прототип космического корабля Starship в "прыжке" на высоту 10 километров с последующей посадкой. В этом испытании, трансляция которого велась на YouTube-канале SpaceX, был задействован прототип SN9. После успешного завершения всех этапов полета он взорвался при посадке. Его предшественник (SN8) не пережил аналогичное испытание в декабре - тогда после взлета на 12,5 километра прототип также взорвался при посадке, врезавшись в площадку на большой скорости.

Напомним, ракета Starship разрабатывается SpaceX в качестве многоразового корабля и второй ступени для будущей сверхтяжелой ракеты, предназначенной для доставки людей и грузов на Марс. Также модифицированные версии Starship планируется использовать в программе NASA по возвращению американских астронавтов на Луну, а ранее в SpaceX обещали создать на базе Starship пассажирские ракеты для перевозок людей между отдаленными городами.

Как и предшественник, прототип SN9 получил три двигателя Raptor. Перед запуском они успешно прошли несколько огневых испытаний. SN9 был запущен со стартовой площадки SpaceX в Бока-Чика (штат Техас) в 23 часа 25 минут по московскому времени. После запуска прототип достиг запланированной высоты, отключил двигатели и начал снижение в горизонтальном положении при помощи аэродинамических рулей. Перед самой посадкой SN9 начал возвращаться в вертикальное положение при помощи двигателей, но не успел выровняться и погасить скорость, а затем врезался в посадочную площадку и взорвался. С момента взлета до взрыва прошло 6 минут и 26 секунд.

В кадры со стартовой площадки также попал прототип SN10, который был вывезен из сборочного ангара несколько дней назад и установлен рядом с SN9. Предполагается, что он пройдет аналогичное испытание до конца февраля.

Ранее наземные испытания четырех прототипов Starship закончились авариями. Во время криогенных испытаний аварии случились с прототипом Starship Mk1 в ноябре прошлого года, прототипом SN1 в конце февраля и прототипом SN3 в начале апреля. Прототип SN4 взорвался в конце мая во время очередных огневых испытаний. После этого SpaceX удалось успешно испытать прототипы SN5 и SN6 - оба смогли совершить "прыжки" на 150 метров. Сейчас компания собирает еще несколько прототипов Starship, а первый полноценный запуск Starship в космос предварительно назначен на этот год.