Компания Apple, как и предполагали многие журналисты и эксперты, анонсировала третью по счету осеннюю презентацию новых устройств. Как следует из приглашения, мероприятие под названием "Еще кое-что" пройдет 10 ноября в 21 час по московскому времени.

Если на сентябрьской презентации Apple представила новое поколение смарт-часов Watch и обновленный планшет iPad Air, а в октябре - линейку смартфонов iPhone 12, то грядущее мероприятие, скорее всего, будет посвящено компьютерам Mac, пишет The Verge. Предположительно, компания официально представит первые ПК Mac, работающие на базе собственных ARM-процессоров Apple, а не чипов Intel - о переходе на фирменные процессоры Apple объявила летом.

В Apple тогда пояснили, что решили перейти на собственные чипы, чтобы добиться большей производительности компьютеров при лучшей энергоэффективности по сравнению с процессорами Intel. СМИ писали, что Apple выпустит первые Mac с чипами Apple Silicon до конца этого года, а полностью переход на новые процессоры завершится примерно через два года.

Отметим, что слова "Еще кое-что" ("One More Thing") долгое время звучали на презентациях новых устройств компании - покойный сооснователь Apple Стив Джобс, а затем и нынешний глава компании Тим Кук предваряли этими словами появление ключевых продуктов. В последний раз эти слова прозвучали на презентации iPhone X в 2017 году.

Опа, еще одна презентация Apple.

Жду всех 10 ноября. MacBook на ARM, возможно новые уши и еще всякое. pic.twitter.com/olQa821xkU— Интернет Wylsacom Edition (@wylsacom) November 2, 2020

По всей видимости, на презентации Apple также официально объявит о выходе macOS Big Sur - эта версия macOS была представлена в июне, но до сих пор находится на стадии бета-тестирования. Она получила измененный интерфейс, унифицированный с iOS и iPadOS - редизайн стал самым масштабным со времен выхода macOS 10. Помимо общего стиля интерфейса, в macOS Big Sur добавили центр управления устройством, а также меню уведомлений и виджетов.