Pixabay.com Apple объявила о запуске функции ЭКГ в смарт-часах Watch в России

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Российским владельцам смарт-часов Apple Watch в скором времени станут доступны функции ЭКГ и уведомления о нерегулярном сердечном ритме - они появятся в России с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1. Об этом сообщается на сайте Apple.

"Эта функция (ЭКГ - прим. NEWSru.com) впервые дает пользователям устройства возможность самостоятельно снимать электрокардиограмму прямо с запястья, а при таких симптомах, как учащенное или нерегулярное сердцебиение, записывает сердечный ритм и помогает сообщить об этом врачу. Функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме на Apple Watch Series 3 или новее периодически проверяет ритм сердца в фоновом режиме и присылает уведомление в случае обнаружения нерегулярного ритма, вызванного мерцательной аритмией", - говорится в сообщении.

При этом в Apple отметили, что в соответствии с заявлением Росздравнадзора приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами и не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза.

Напомним, функция снятия ЭКГ впервые появилась в Apple Watch Series 4 и с тех пор присутствует в новых моделях смарт-часов Apple, однако в России до этого момента она была недоступна. Функция уведомлений о нерегулярном сердечном ритме появилась в Apple Watch Series 3, но также не была доступна в России.

"Приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме помогут пользователям распознать симптомы мерцательной аритмии - самой частой разновидности нерегулярного ритма. При оставлении симптомов без внимания мерцательная аритмия является одним из основных отклонений, приводящих к сердечному приступу, и второй по частотности причиной смертей во всем мире", - отметили в Apple, напомнив, что способность приложения "ЭКГ" точно распознавать мерцательную аритмию и синусовый ритм была проверена в ходе клинических испытаний.

Для включения новых функций владельцам смарт-часов необходимо выполнить несколько шагов по настройке. С помощью подсказок на экране можно выбрать, кто может пользоваться этими функциями, какие возможности доступны и недоступны для функций, какие результаты можно получить и как интерпретировать эти результаты.