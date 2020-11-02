Mail.ru Group продала картографический сервис Maps.me

Компания Mail.ru Group продала 100% картографического сервиса Maps.me за 1,56 млрд рублей компании Daegu Limited, которая входит в группу Parity.com. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на релиз Mail.ru Group.

Напомним, сервис Maps.me был создан в 2010 году белорусскими предпринимателями и разработчиками Юрием Мельничком, Виктором Говако и Александром Золотаревым. Помимо собственно карт он предоставляет пользователям возможности навигации в режиме офлайн. В основе Maps.me лежат карты OpenStreetMap, редактированием которых занимаются сами пользователи сервиса.

Mail.ru Group купила Maps.me в 2014 году за 542 млн рублей. В настоящее время сервис насчитывает 10 млн активных пользователей, а его выручка в прошлом году составила 159 млн рублей (убыток по EBITDA - 25 млн рублей).

В Mail.ru Group сообщили, что сервис был продан в рамках стратегии компании по развитию основных активов, к которым не относятся международные путешествия, пишет РБК.

Parity.com Group - это основанная в 2018 году глобальная система мгновенных денежных переводов, которая предоставляет сервисы корпоративным клиентам в сферах страхования, туризма, e-commerce, финансов и других. Основатели компании - Виктор Мангазеев и Алекс Гребнев, а ее штаб-квартира находится в Швейцарии.