Британская компания Raspberry Pi Foundation выпустила на рынок одноплатный компьютер Raspberry Pi 400, встроенный в клавиатуру.

Новый компьютер Raspberry работает на базе процессора Broadcom BCM2711 с четырьмя 1,8-ГГц ядрами Cortex-A72. Объем оперативной памяти ПК составляет 4 ГБ, а в качестве основного хранилища используется карта памяти формата microSD.

В тыльной части клавиатуры сосредоточены различные разъемы. В частности, возможно подключение двух дисплеев через интерфейсы Micro-HDMI. Кроме того, есть сетевой порт Gigabit Ethernet, два порта USB 3.0, один порт USB 2.0 и 40-контактный разъем GPIO. Также в устройстве реализована поддержка беспроводной связи Bluetooth 5.0 BLE и Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. Габариты компьютера-клавиатуры составляют 286*122*23 мм, а питание осуществляется через симметричный коннектор USB Type-C, пишет 3DNews.

В зависимости от региона продаж Raspberry Pi 400 поставляется в корпусе клавиатуры с 78 или 79 клавишами (без цифрового блока). На старте продаж компьютеры пока продаются с шестью раскладками клавиатуры: британской, американской, немецкой, французской, итальянской и испанской. В ближайшее время также появятся версии с норвежской, шведской, голландской, португальской и японской раскладками, пишет N+1.

Стоимость компактного ПК составляет 70 долларов за сам компьютер или 100 долларов за комплектацию, которая также включает мышь, блок питания, карту microSD и кабель HDMI.