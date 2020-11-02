В 2021 году в России могут появиться цифровые двойники документов, которые граждане смогут использовать в качестве дубликата оригиналов. Об этом сообщил 2 ноября на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике глава Минцифры Максут Шадаев.

"Мы согласовали и сейчас близки максимально к принятию решения о том, что цифровые двойники основных документов личного хранения будут у вас в мобильном приложении и вы сможете их использовать взамен бумажных документов", - приводит слова Шадаева ТАСС.

Глава Минцифры напомнил, что такая схема была испытана весной во время пандемии при помощи цифровых пропусков, которые граждане оформляли для выезда или выхода из дома во время карантина.

"Вот эти цифровые пропуска, которые проверяло МВД, собственно, это и была технология отработки вот этого решения, и все поняли, что эта штука работает, ее можно запустить и, в общем, не обязательно иметь справку о том, что ты можешь выйти из дома, в бумажном виде, ты в электронном виде QR-код показываешь, в онлайне идет проверка и все хорошо. То же самое по водительским удостоверениям можно сделать, по СТС и по всем другим документам", - сообщил Шадаев.

По его словам, Минцифры надеется согласовать данное решение и запустить программу уже в следующем году.