Pixabay.com Правообладатели подали в суд на Apple в день вступления в силу закона о блокировке пиратских приложений

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1 октября в России вступил в силу закон о блокировке пиратских приложений, который расширил полномочия Роскомнадзора в сфере борьбы с пиратством.

Напомним, поправки в закон об информации гласят, что приложениям, распространяющим пиратский контент, грозит блокировка Роскомнадзора. Кроме того, документ распространяет обязанность борьбы с пиратским контентом на магазины приложений, включая AppStore и Google Play. В законе говорится, что Роскомнадзор после заявления правообладателя и на основании вступившего в силу судебного решения будет направлять владельцу информационного ресурса, на котором размещено приложение, требование ограничить доступ к незаконному контенту с указанием деталей и владельца приложения. Информресурс в свою очередь в течение одного рабочего должен будет сообщить об этом владельцу приложения, который должен в течение одного рабочего дня выполнить указанные предписания. В случае его отказа или бездействия информресурс обязан заблокировать соответствующее приложение не позднее трех рабочих дней с момента получения уведомления Роскомнадзора.

Правообладатели воспользовались новым законом уже в день его вступления в силу. Как пишет "Коммерсант", Sony Music Entertainment, S.B.A. Music Publishing (входит в Warner) и Universal Music подали в Мосгорсуд заявления о предварительных обеспечительных мерах в отношении пиратского контента в мобильных приложениях. Гендиректор представляющей их интересы компании Semenov & Pevzner Роман Лукьянов рассказал изданию, что заявители просят обязать Роскомнадзор "прекратить создавать условия" для распространения нелегальных копий песен Элджея, Светланы Лободы, Maruv и Артура Пирожкова в iOS-приложениях "Музыка офлайн скачать музыку", PewPee и "iMus - музыкальный плеер". Ответчиком в исках указана компания Apple, но Лукьянов уточнил, что имущественных требований к ней у истцов нет.

Поданные иски Лукьянов назвал тестовыми. Исход этих дел может повлиять на планы других правообладателей. "Наши клиенты обычно используют тактику подождать, пока практику отработают российские правообладатели, поэтому на данном этапе судиться не собираются. Но через несколько месяцев они тоже пойдут в борьбу", - рассказала гендиректор компании WebKontrol, представляющей интересы правообладателей в интернете, Ольга Валигурская. Воспользоваться возможностями, которые дает новый закон намерена и Ассоциация защиты авторских прав в интернете (АЗАПИ), сообщил гендиректор организации Максим Рябыко. По его словам, претензии АЗАПИ касаются экосистемы Google, взаимодействие с которой "по срокам оставляет желать лучшего". Также у АЗАПИ есть претензии к приложениям YouTube и Telegram.

По мнению главного аналитика Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карена Казаряна, Apple, вероятно, удалит из App Store приложения, на которые жалуются правообладатели, но компании могли направить свои претензии в Apple и до вступления закона в силу, используя процедуру американского закона DMCA (закон об авторском праве в цифровую эпоху). Казарян полагает, что магазинам приложений в случае отказа выполнить требования об удалении пиратского контента блокировка не грозит.

Отметим, в мае сообщалось, что РАЭК, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) и Американская торговая палата в России (представляет интересы 500 компаний из США, Европы, России и других стран) направили спикеру Госдумы Вячеславу Володину письма с просьбой смягчить законопроект о блокировке приложений. Такие же обращения были направлены в думский комитет по информполитике и Минцифры.

В РАТЭК отмечали, что законопроект обязывает Роскомнадзор блокировать приложения с пиратским контентом целиком, если их разработчики не отреагируют на обращение ведомства. В организации предлагали запретить блокировать приложение целиком при наличии технической возможности ограничить доступ к конкретному контенту в нем. Кроме того, представители отрасли просили увеличить срок рассмотрения претензий правообладателей и уведомлений Роскомнадзора до девяти рабочих дней. Наконец, в Американской торговой палате предлагали предусмотреть механизмы, стимулирующие правообладателей обращаться не сразу к магазину приложений и в суд, а к разработчикам. Однако эти предложения не были учтены законодателями и не вошли в итоговую редакцию закона.