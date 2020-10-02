Китайское национальное космическое управление опубликовала селфи, присланное на Землю аппаратом "Тяньвэнь-1", который был запущен к Марсу в июле этого года. Об этом сообщает Xinhua.

Напомним, миссия "Тяньвэнь-1" включает орбитальный аппарат, посадочную платформу и марсоход. 11 февраля следующего года аппараты выйдут на орбиту вокруг Марса, а 23 апреля посадочная платформа с марсоходом произведет посадку в районе Равнины Утопия в северном полушарии планеты. Вскоре после этого марсоход съедет с платформы и отправится изучать поверхность. Планируемый срок миссии ровера составляет 90 марсианских суток (солов), но не исключено, что аппарат проработает дольше. В настоящее время "Тяньвэнь-1" находится на расстоянии свыше 24 млн километров от Земли.

Снимок, опубликованный 1 октября был сделан при помощи отделяемой широкоугольной камерой, которая находится на внешней части зонда. На изображении виден орбитальный зонд, укрытый золотой термоизоляцией с флагом Китая. Над зондом располагаются прикрепленные к нему посадочная платформа и марсоход, пишет N+1.

#Tianwen1 sent back a photo of itself taken by a sensor separated from the probe last month to celebrate the #ChineseNationalDay. pic.twitter.com/w4gVEHVWqj— 星海 (@starmil_admin) October 1, 2020

Главные цели программы заключаются в поиске на Марсе текущей и предыдущей жизни, а также исследовании поверхности планеты и окружающей среды. Результаты работы орбитальной станции и марсохода позволят получить топографические карты марсианской поверхности с указанием характеристик грунтов, ионосферы, участков водяного льда и других научных данных. Для научной работы орбитальный аппарат и марсоход будут использовать 12 приборов, включая различные камеры, георадар и магнитометр.

Если посадочная платформа и марсоход смогут не только приземлиться, но и начать свою работу, то Китай станет второй страной после США, которой удастся достичь такого успеха.

Запуск миссии "Тяньвэнь-1" стал одним из трех осуществленных в этом году запусков к Марсу. В июле свой орбитальный аппарат Hope к Красной планете запустили Объединенные Арабские Эмираты, а NASA отправило на Марс марсоход Perseverance. На этот год была запланирована и российско-европейская миссия "ЭкзоМарс", но по ряду причин ее отложили до 2022 года, когда откроется очередное окно для марсианских запусков.