Члены экипажа Международной космической станции (МКС) применят собственноручно нарезанные полоски из конфетти и пластика, чтобы обнаружить точное место утечки воздуха в модуле "Звезда" российского сегмента станции. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на переговоры космонавтов с Землей.

Полоски конфетти планируется развесить в отсеке, где происходит утечка (часть индикаторов будет свободно летать по нему), предварительно установив в нем две камеры GoPro, одна из которых будет направлена на мановакуумметр, фиксирующий показания давления, а другая будет следить за самодельными индикаторами. После этого люки в промежуточную камеру будут закрыты.

Специалисты полагают, что утечка будет создает микропоток воздуха, который приведет полоски в движение: закрепленные индикаторы будут отклоняться в направлении утечки, а свободно плавающие полоски сгруппируются возле места утечки. Видео с камер будет в режиме реального времени передаваться экипажу и на Землю.

Напомним, 20 августа в Роскосмосе сообщили, что на МКС зафиксирована небольшая утечка воздуха. В сообщении уточнялось, что 21 августа члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях сегмента NASA. Изначально планировалось, что изоляция завершится 24 августа, но ее продлили на один день.

"Специалисты планируют последовательно перекрывать модули станции, чтобы определить, где конкретно падает давление", - говорил источник ТАСС. Он также отмечал, что утечку зафиксировали приборы российского сегмента станции. "Утечка пока остается в пределах допустимых параметров сегмента и не представляет непосредственной угрозы для экипажа или космической станции", - заявили тогда в NASA, добавив, что незначительная утечка воздуха на станции происходит постоянно, но ее уровень вырос в сентябре прошлого года. Найти место утечки тогда не удалось.

Вторая попытка изоляции экипажа МКС в российском сегменте была предпринята на прошлой неделе. По итогам проверок в NASA заявили, что не обнаружили признаков утечки в американском сегменте станции. Через несколько дней в Роскосмосе сообщили, что утечка происходит из рабочего отсека служебного модуля "Звезда", где находится научная аппаратура.

Экипаж МКС-63 сузил зону поиска утечки воздуха из атмосферы станции до переходного отсека служебного модуля "Звезда". Поиски точного места утечки ведутся при помощи ультразвукового прибора. pic.twitter.com/aWydJOH78g— РОСКОСМОС (@roscosmos) September 30, 2020

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Кристофер Кэссиди.