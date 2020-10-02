www.nasa.gov/ Роскосмос и частная компания МТКС займутся созданием многоразового корабля для доставки грузов на МКС

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Госкорпорация Роскосмос и частная компания МТКС ("Многоразовые транспортные космические системы") 1 сентября подписали пятилетнее соглашение о сотрудничестве в создании спроектированного МТКС многоразового транспортного космического корабля, который сможет доставлять грузы на МКС и составит конкуренцию кораблю Dragon компании SpaceX. Документ может быть автоматически продлен, если стороны не решат прекратить сотрудничество.

В пресс-службе Роскосмоса подтвердили факт подписания соглашения и рассказали РБК, что документ является "рамочным" и "не содержит никаких обязательств, в том числе финансовых". Источник издания в Роскосмосе пояснил, что соглашение открывает для МТКС больше возможностей для работы с предприятиями космической отрасли.

Компания МТКС была создана в 2019 году и зарегистрирована в подмосковном Королеве. Гендиректором компании является Дмитрий Кахно, который также возглавляет компанию "Энергия-Лоджистикс" (дочерняя компания принадлежащей "Роскосмосу" Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия"). Бенефициаром МТКС является один из создателей Агентства космических исследований Казахстана и экс-гендиректор S7 Space Сергей Сопов.

Сопов ранее рассказывал, что проектируемый компанией корабль, получивший название "Арго", будет готов к 2024 году. Источник РБК, близкий к руководству МТКС, сообщил, что этот план остается в силе, а создание четырех образцов корабля обойдется компании примерно в 136 млн евро. Главным конструктором проекта является Николай Брюханов, который ранее был генеральным конструктором пилотируемого корабля "Орел", разработку которого ведет Роскосмос.

Плановые характеристики "Арго" предусматривают, что полная масса корабля составит 11,5 тонны, диаметр - 4,1 метра, высота - 5,6 метра, а объем грузового отсека - 11 кубических метров. Он сможет находиться на орбите в составе МКС до 300 суток, а полет корабля в автономном режиме для проведения исследований может составлять до 30 суток.

В МТКС обещают, что "Арго" сможет доставлять с Земли на орбиту и обратно за меньшие деньги, чем многоразовый Dragon. "За миссию Crew Dragon американская компания SpaceX Илона Маска просит около 150 млн долларов. В эту сумму входят доставка груза и его возврат, стыковка корабля, а также стоимость ракеты Falcon 9. МТКС намерена доставить и вернуть груз с орбиты на корабле "Арго" с ракетой-носителем "Союз-2.1б" за 69 млн долларов", - рассказал собеседник РБК, уточнив, что компания намерена осуществлять не менее трех пусков в год с 2025 года. В этих миссиях корабль будет доставлять на МКС не менее 2 тонн грузов и не менее 500 килограммов топлива (на Землю он сможет возвращать до 1 тонны грузов). Также план предусматривает 1-2 запуска корабля в год для вывода коммерческих аппаратов.

Помимо создания корабля, соглашение МТКС и Роскосмоса предусматривает создание и развитие технологической и производственной базы для его проектирования и производства. Кроме того, стороны договорились о создании современной производственной базы для изготовления композитных деталей и конструкций и проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и об освоении серийного производства композитных деталей и конструкций для их использования в ракетно-космической промышленности.

Напомним, сейчас для доставки грузов на орбиту используется несколько кораблей, включая российский "Прогресс", японский HTV, а также американские корабли Cygnus и Dragon. При этом лишь Dragon компании SpaceX является многоразовым и может возвращать грузы с орбиты. Россия может использовать для этой цели только пилотируемые "Союзы", вместимость которых ограничена: при полете трех членов экипажа в корабле может быть размещено до 100 килограммов груза.

Напомним, в апреле глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о планах госкорпорации снизить цены на пусковые услуги почти на треть, чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках. "Чтобы увеличить свое присутствие на международных рынках, мы проводим работу по снижению более чем на 30% стоимости пусковых услуг, сокращая непроизводственные издержки и повышая операционную эффективность предприятия. Предложенный нами порядок ценообразования - это, по сути, наш ответ на демпинг со стороны американских компаний, которые финансируются за счет бюджета США, и если рыночная цена пуска, например, у SpaceX около 60 миллионов долларов, то NASA платит за ту же услугу от полутора до четырех раз больше", - сказал тогда Рогозин.

Отметим, что SpaceX стремится снизить стоимость запусков своих ракет за счет многократного использования возвращаемых первых ступеней, а также обтекателей. При этом стоимость запусков SpaceX для NASA существенно выше стоимости обычных пусков, поскольку речь идет о запусках созданных SpaceX грузовых кораблей Dragon к МКС. Таким образом, затраты на эти пуски включают затраты на корабли. В связи с этим версия Рогозина о демпинге SpaceX за счет американских властей выглядит неубедительно.