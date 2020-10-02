Microsoft представила недорогой ноутбук Surface Laptop Go

1 октября компания Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go, который отличаетcя сравнительно небольшой ценой и заполняет нишу бюджетных устройств в линейке ноутбуков Surface.

Как пишет The Verge, лэптоп получил 12,4-дюймовый сенсорный дисплей с разрешением 1536*1024 пикселя. Вес ноутбука составляет всего 1,1 килограмма, и он оснащен полноценной клавиатурой и большим тачпадом. Surface Laptop Go работает на базе процессора Intel Core i5 (1035G1) 10-го поколения и оснащается 4 либо 8 ГБ оперативной памяти. В зависимости от версии объем основной памяти устройства составляет 64, 128 или 256 ГБ.

Оснащение ноутбука включает один разъем USB-C, один разъем USB-A, разъем для наушников и гнездо для зарядки. Также Surface Laptop Go получил HD-вебкамеру, которая не поддерживает распознавание лиц через Windows Hello. Вместо этого ноутбук оснастили встроенным в кнопку включения сканером отпечатков пальцев, однако в базовой версии устройства этого датчика нет. В компании обещают, что батарея ноутбука обеспечивает автономную работу в течение дня, а быстрая зарядка позволяет зарядить аккумулятор с 0 до 80% за час.

В целом характеристики устройства (особенно, его базовой версии) выглядят довольно скромно на фоне сопоставимых по цене ноутбуков некоторых других производителей - основная переплата приходится на премиальный дизайн ноутбука, отмечает издание.

Surface Laptop Go стал доступен для предзаказа в день презентации, а продажи устройства начнутся 13 октября. Его стоимость составляет 550 долларов за версию с оперативной памятью в 4 ГБ и накопителем на 64 ГБ. Версии с 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ основной памяти стоят 700 и 900 долларов соответственно.